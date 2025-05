Μάλτα: Πλοίο που μετέφερε ακτιβιστές και βοήθεια προς την Γάζα δέχτηκε επίθεση από drones σε διεθνή ύδατα – Η έκκληση Έλληνα καθηγητή

Σκάφος που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια και ακτιβιστές με προορισμό την Γάζα βομβαρδίστηκε από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), ενώ έπλεε σε διεθνή ύδατα στα ανοικτά της Μάλτας νωρίς σήμερα, όπως ανακοίνωσε η διεθνής ΜΚΟ Συμμαχία του Στόλου Ελευθερίας (The Freedom Flotilla Coalition). Η κυβέρνηση της Μάλτας ανέφερε ότι, ύστερα από επιχείρηση διάσωσης, όλοι οι επιβαίνοντες είναι ασφαλείς, ενώ ένας Έλληνας καθηγητής, που συμμετέχει στη διεθνή ΜΚΟ Στόλος της Ελευθερίας, απευθύνει επείγουσα έκκληση μετά την επίθεση.

Η ΜΚΟ «The Freedom Flotilla Coalition» δημοσιοποίησε και βίντεο, στο οποίο φαίνεται πυρκαγιά σε ένα από τα σκάφη της, το «Conscience», καταδεικνύοντας το Ισραήλ.

«Οι Ισραηλινοί πρεσβευτές πρέπει να κληθούν και να απαντήσουν στις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του συνεχιζόμενου αποκλεισμού (της Γάζας) και του βομβαρδισμού του πολιτικού μας σκάφους σε διεθνή ύδατα», ανέφερε η ΜΚΟ. Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Η κυβέρνηση της Μάλτας δήλωσε ότι οι λιμενικές αρχές έλαβαν σήμα κινδύνου από σκάφος που ανέφερε πυρκαγιά λίγο μετά τα μεσάνυχτα, τοπική ώρα. Το σκάφος βρισκόταν εκτός χωρικών υδάτων και σε αυτό επέβαιναν 12 μέλη πληρώματος και 4 πολίτες, σύμφωνα με την κυβέρνηση. Όπως αναφέρεται, κοντινό ρυμουλκό κατευθύνθηκε προς το σημείο και ξεκίνησε επιχειρήσεις κατάσβεσης της πυρκαγιάς, ενώ επισημαίνεται ότι εστάλη μαλτέζικο πλοίο περιπολίας. Ύστερα από αρκετές ώρες, το σκάφος και το πλήρωμα είναι πλέον ασφαλή, ανέφερε η κυβέρνηση, προσθέτοντας ότι το πλήρωμα αρνήθηκε να επιβιβαστεί στο ρυμουλκό.

Σε προηγούμενη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ΜΚΟ ανέφερε ότι το σκάφος κινδύνευε να βυθιστεί και ότι σε αυτό επέβαιναν 30 ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η συμμαχία αυτή κάνει εκστρατεία για τον τερματισμό του ισραηλινού αποκλεισμού της Γάζας. Δήλωσε ότι οργάνωσε μια μη βίαιη κινητοποίηση χωρίς ενημέρωση των δημοσιογράφων προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές δολιοφθορές.

«Εθελοντές από πάνω από 21 χώρες ταξίδεψαν στη Μάλτα για να συμμετάσχουν στην αποστολή στη Γάζα, μεταξύ των οποίων σημαίνουσες προσωπικότητες», ανέφερε η ΜΚΟ σε πληρέστερη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της.

«Το πρωί της προγραμματισμένης αναχώρησης, το σκάφος δέχθηκε επίθεση. Οπλισμένα drones επιτέθηκαν δύο φορές στο μπροστινό τμήμα πολιτικού σκάφους που δεν έφερε όπλα, προκαλώντας φωτιά και σημαντικό ρήγμα στο κύτος. Η τελευταία επικοινωνία τις πρώτες πρωινές ώρες της 2ας Μαΐου υπέδειξε ότι τα drones συνεχίζουν να κυκλώνουν το σκάφος».

Σε βίντεο που δημοσίευσε η ΜΚΟ και μαγνητοσκοπήθηκε νύχτα, διακρίνονται φώτα στον ουρανό μπροστά από το πλοίο, ενώ ακούγεται και ο ήχος εκρήξεων. Σε αυτό το οπτικό υλικό φαίνεται, επίσης, το σκάφος να καίγεται.

BREAKING: At 00:23 Maltese time, a #FreedomFlotilla ship was subjected to a drone attack. The front of the vessel was targeted twice, resulting in a fire and a breach in the hull. The ship is currently located in international waters near #Malta. An #SOS distress signal was sent. pic.twitter.com/J6oEQafuOb

— Freedom Flotilla Coalition (@GazaFFlotilla) May 2, 2025