Μακρόν στον Σι: «Να ξεπεράσουμε τις διαφωνίες – Η συνεργασία με την Κίνα θα βοηθήσει στο ουκρανικό»

Σύνοψη από το

  • Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν παρότρυνε τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ να «ξεπεραστούν» οι διαφωνίες των δύο χωρών, τονίζοντας την ευθύνη για την εξεύρεση μηχανισμών συνεργασίας.
  • Ο Μακρόν υπογράμμισε τη «καθοριστική» συνεργασία της Κίνας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, κρίνοντας ότι η δυνατότητα να εργαστούν από κοινού είναι κρίσιμη.
  • Ο Κινέζος Πρόεδρος Σι δήλωσε ότι επιθυμεί να γίνει «πιο σταθερή» η διμερής σχέση με τη Γαλλία, διαβεβαιώνοντας συνεργασία για να «αποκλειστεί οποιαδήποτε παρεμβολή».
Enikos Newsroom

διεθνή

Φωτογραφία: Reuters

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν παρότρυνε, κατά τη διάρκεια της σημερινής συνάντησής του με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο, να «ξεπεραστούν» οι διαφωνίες των δυο χωρών για διάφορα ζητήματα.

«Έχουμε -το γνωρίζουμε- πολλές αποκλίνουσες απόψεις, έχουμε ενίοτε διαφωνίες», όμως ταυτόχρονα «έχουμε την ευθύνη να φροντίζουμε να ξεπεραστούν, να βρίσκουμε μηχανισμούς συνεργασίας, επίλυσης διαφορών, για να υπάρξει η αποτελεσματική πολυμερής συνεργασία στην οποία πιστεύουμε», σημείωσε ο κ. Μακρόν.

Ο Εμανουέλ Μακρόν σημείωσε κατά τη διάρκεια συνάντησής του Σι πως είναι «καθοριστική» η συνεργασία της Κίνας στην προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

«Πρέπει να συνεχίσουμε να κινητοποιούμαστε υπέρ της ειρήνης και της σταθερότητας στον κόσμο», «η Ουκρανία και διάφορες άλλες περιοχές του κόσμου πλήττονται από τον πόλεμο. Η δυνατότητα να εργαστούμε από κοινού (σ.σ. για να τερματιστούν οι συρράξεις) είναι καθοριστική», έκρινε ο Πρόεδρος της Γαλλίας.

Ο Κινέζος Πρόεδρος, από την πλευρά του, δήλωσε πως θέλει να γίνει «πιο σταθερή» η διμερής σχέση με τη Γαλλία, κατά τη διάρκεια της σημερινής συνάντησής του με τον Γάλλο ομόλογό του.

Ο Σι διαβεβαίωσε πως η κυβέρνησή του εννοεί να συνεργαστεί με τη Γαλλία για να «αποκλειστεί οποιαδήποτε παρεμβολή» και προκειμένου «να γίνει η γενική στρατηγική εταιρική σχέση ανάμεσα στην Κίνα και τη Γαλλία πιο σταθερή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

09:08 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

