Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, συνεχάρη μέσω X τον ηγέτη του Λαϊκού Κόμματος (PP, Δεξιά) της Ισπανίας, τον Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, για τη νίκη του στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές, διαβεβαιώνοντάς τον ότι το Παρίσι είναι έτοιμο «να συνεργαστεί» με την κυβέρνηση που θα σχηματίσει ώστε η Ευρώπη να γίνει «πιο ισχυρή» και «πιστή στις αξίες της».

Félicitations à Alberto Núñez Feijóo pour sa victoire. La France est prête à travailler ensemble pour une Europe plus forte et plus souveraine, fidèle à ses valeurs. Merci à Pedro Sánchez pour ces années partagées, son engagement européen et son action en faveur de l’amitié entre la France et l’Espagne. Σάντσεθ: «Mια θλιβερή νύχτα για την Ισπανία, θα επιστρέψουμε σύντομα» — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 29, 2026

Η ακροδεξιά επιστρέφει

Κατά τα ως τώρα αποτελέσματα, το PP αναδείχτηκε στην πρώτη θέση στην ισπανική Βουλή και, αν συνεργαστεί με την παράταξη της ακροδεξιάς Vox, θα έχει την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών. Σε αυτή την περίπτωση, η ακροδεξιά θα επιστρέψει για πρώτη φορά στην εξουσία στη χώρα της Ιβηρικής μετά τον θάνατο του Φράνκο το 1975.