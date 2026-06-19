Μακρόν και Σάντσεθ απορρίπτουν τα κέντρα επιστροφής μεταναστών εκτός ΕΕ – Αμφισβητούν την αποτελεσματικότητά τους

Την αντίθεσή τους στη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών σε τρίτες χώρες εξέφρασαν η Γαλλία και η Ισπανία, κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Οι ηγέτες των δύο χωρών, υποστήριξαν ότι το μέτρο δεν προσφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα και ενδέχεται να επιβαρύνει οικονομικά την Ευρώπη.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ξεκαθάρισε «ότι η χώρα του δεν προτίθεται να δημιουργήσει Κέντρα Επιστροφής εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι δεν θεωρεί τη συγκεκριμένη λύση ούτε αποτελεσματική ούτε συμβατή με τις ευρωπαϊκές αξίες».



Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, δήλωσε μετά το πέρας της Συνόδου, «ότι η Μαδρίτη τάχθηκε επίσης κατά της πρότασης, αν και βρέθηκε στη μειοψηφία. Όπως ανέφερε, τα κέντρα αυτά κινδυνεύουν να οδηγήσουν σε άσκοπη σπατάλη πόρων, σε μια περίοδο που η Ευρώπη καλείται να διαχειριστεί προσεκτικά τα διαθέσιμα οικονομικά μέσα».



«Η Γαλλία υποστηρίζει μια πιο αποτελεσματική πολιτική για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και την ενίσχυση των επιστροφών, αλλά όχι τη δημιουργία Κέντρων Επιστροφής σε τρίτες χώρες», σημείωσε ο Μακρόν.

🚨 Emmanuel Macron and Pedro Sánchez slam “ineffective, worthless” return hubs for migrants after a coalition of 19 EU countries, led by Denmark and Italy, made a new push for outsourcing. “I am not sure this is our Europe,” Macron said. https://t.co/ylEyo8UHpK — Jorge Liboreiro (@JorgeLiboreiro) June 19, 2026

Ο Γάλλος πρόεδρος επανέλαβε, «ότι δεν έχει δει μέχρι σήμερα κάποιο αντίστοιχο μοντέλο να λειτουργεί με επιτυχία, ενώ υπογράμμισε πως αντιτίθεται και στη χρηματοδότηση τέτοιων δομών από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, θεωρώντας ότι πρόκειται για επιλογή που αφορά αποκλειστικά τα κράτη-μέλη που επιθυμούν να την εφαρμόσουν».

Υπενθυμίζεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την Τετάρτη (17/6/2026), την αναθεώρηση του συστήματος επιστροφών μεταναστών, που δεν δικαιούνται άσυλο. Στη μεταρρύθμιση περιλαμβάνεται η δυνατότητα των κρατών-μελών, να συνάπτουν συμφωνίες με τρίτες χώρες για τη δημιουργία των λεγόμενων «return hubs».

Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Δανία, η Ιταλία και η Αυστρία, στηρίζουν την εφαρμογή του μέτρου, εκτιμώντας ότι μπορεί να συμβάλει τόσο στην επιτάχυνση των επαναπατρισμών όσο και στην αποτροπή νέων παράτυπων μεταναστευτικών ροών.