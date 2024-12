Μάικ Γουόλτς: «Η Κιμ Γκιλφόιλ είναι ένας ισχυρός ηγέτης που θα εκπροσωπήσει άξια την Αμερική ως πρέσβειρα στην Ελλάδα»

Ο νέος σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Ντόναλντ Τραμπ, Μάικ Γουόλτς, τόνισε τη σημασία της συμμαχίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Αθήνας για τη διασφάλιση της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, με αφορμή την επιλογή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ ως πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής εξέφρασε την ικανοποίησή του για αυτή την επιλογή με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ. Όπως σημείωσε, «η Κιμ Γκιλφόιλ είναι ένας ισχυρός ηγέτης που θα εκπροσωπήσει άξια την Αμερική ως πρέσβειρα στην Ελλάδα. Η συμμαχία της Αμερικής με την Ελλάδα είναι ζωτικής σημασίας για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και (η Κιμ Γκίλφοϊλ) είναι η τέλεια επιλογή για την ενίσχυση αυτού του δεσμού».

.@kimguilfoyle is a strong leader who will represent America well as Ambassador to Greece.

America’s alliance with Greece is vital to peace and stability in the Eastern Mediterranean, and she is the perfect choice to strengthen that bond.

— Rep. Mike Waltz (@michaelgwaltz) December 11, 2024