Λος Άντζελες: Τι παίρνουν μαζί τους οι διαδηλωτές πριν βγουν στους δρόμους – Οι οργανώσεις που τους προμηθεύουν με κιτ προστασίας

Η ένταση στους δρόμους του Λος Άντζελες κλιμακώνεται ημέρα με την ημέρα, καθώς ομάδες διαδηλωτών συνεχίζουν να συγκεντρώνονται στο κέντρο της πόλης ενάντια στις πρόσφατες επιχειρήσεις της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE), ενώ μη κυβερνητικές οργανώσεις διανέμουν στους συμμετέχοντες ενημερωτικά φυλλάδια προστασίας από τις δυνάμεις επιβολής του νόμου που έχουν αναπτυχθεί στους δρόμους.

Η Ουάσινγκτον, από την πλευρά της, απαντά με στρατιωτική παρουσία, ενισχύοντας την ανησυχία για μια ευρύτερη κοινωνική κρίση στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ.

Στο επίκεντρο αυτών των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης και προστασίας των διαδηλωτών, βρίσκεται η ΜΚΟ Operation Healthy Hearts, η οποία μοιράζει πακέτα που φέρουν την επιγραφή «F–k ICE» και περιέχουν -μεταξύ άλλων- μάσκες, γάντια και έναν αριθμό τηλεφώνου για νομική υποστήριξη σε περίπτωση σύλληψης.



Εικόνες που κυκλοφόρησαν δείχνουν άτομα να ξεφορτώνουν τέτοια πακέτα εξοπλισμού από φορτηγά στο κέντρο της πόλης, ενώ αυτά διανέμονται ανοιχτά στους δρόμους.

Σύμφωνα με τη New Post, η εθελόντρια Alexandra Pierce, η οποία μοίραζε εξοπλισμό την Τρίτη εν μέσω διαδηλώσεων, δήλωσε πως «η αστυνομία επιτίθεται σε δημοσιογράφους και διαδηλωτές. Πρέπει να προσέχουμε ο ένας τον άλλον».

«Θέλω να βοηθήσω ανθρώπους που το έχουν ανάγκη και αισθάνομαι πολύ παθιασμένη με την πολιτική διάσταση του θέματος. Θέλω να προστατεύσω τον κόσμο με κάθε τρόπο που μπορώ», πρόσθεσε.

Η Operation Healthy Hearts απέκτησε επίσημα το καθεστώς φορολογικής απαλλαγής μόλις τον περασμένο μήνα και αυτοπροσδιορίζεται ως οργάνωση για την υποστήριξη των αστέγων, με δραστηριότητες όπως διανομή τροφίμων και παροχή υπηρεσιών δημόσιας υγείας, αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα.

Παράλληλα, έχει επανειλημμένα εκφράσει κριτική προς τις δυνάμεις επιβολής του νόμου μέσα από αναρτήσεις στα social media από την έναρξη των διαδηλώσεων την Παρασκευή.

Μια δεύτερη οργάνωση, το Mutual Aid Los Angeles Network (MALAN), έχει επίσης προωθήσει τα πακέτα «F–k ICE» και δηλώνει ότι λειτουργεί ως δίκτυο πληροφόρησης και συνεργασίας ανάμεσα σε ομάδες αλληλοβοήθειας και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, όπως οι MAST και Operation Healthy Hearts.

Spoke w/ KCRW’s @RadioChio on Greater LA about sustaining this work, finding a mutual aid project that’s a fit for you + The Dispatch as a good starting point + general resource for anyone whether they’re looking to contribute, to connect or for support. https://t.co/EFNZRw5B55

— Mutual Aid LA Network (@MutualaidLA) December 1, 2023