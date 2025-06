Λος Άντζελες: Μαζικές συλλήψεις και απαγόρευση κυκλοφορίας – Στο Τέξας η Εθνοφρουρά

Σε μαζικές συλλήψεις στο κέντρο του Λος Άντζελες προχώρησε η αστυνομία καθώς εφαρμόζει την απαγόρευση κυκλοφορίας. Την ίδια στιγμή μέλη της Εθνοφρουράς έχουν μεταφερθεί και στο Τέξας προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις διαδηλώσεις.

Παρά την απαγόρευση κυκλοφορίας πραγματοποιούνται μικρές διαδηλώσεις στην Πόλη των Αγγέλων και τα αμερικανικά δίκτυα μεταδίδουν εικόνες με έφιππους αστυνομικούς που επιχειρούν να διαλύσουν τις συγκεντρώσεις.

Το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες ανέφερε ότι με την απαγόρευση κυκλοφορίας που ισχύει σε τμήματα της πόλης του Λος Άντζελες, «ξεκινούν μαζικές συλλήψεις».

Σε ανάρτηση στο Χ η αστυνομία ανέφερε ότι «πολλές ομάδες συνεχίζουν να συγκεντρώνονται στην 1η οδό μεταξύ Spring και Alameda. Οι ομάδες αυτές αντιμετωπίζονται και αρχίζουν μαζικές συλλήψεις. Η απαγόρευση κυκλοφορίας είναι σε ισχύ».

Those groups are being addressed and mass arrests are being initiated.

Multiple groups continue to congregate on 1st St between Spring and Alameda.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του δικτύου BBC, μέχρι στιγμής την επιβολή της απαγόρευσης της κυκλοφορίας έχει η αστυνομία της πόλης και τα μέλη της Εθνοφρουράς είναι παρόντα αλλά δεν συμμετέχουν στις επιχειρήσεις.

Ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ ανακοίνωσε σήμερα την ανάπτυξη των εφέδρων της Εθνοφρουράς στο Τέξας, σε ένα πλαίσιο κινήματος διαμαρτυρίας για τις απελάσεις παράτυπων μεταναστών που διατάχθηκαν από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι ήρεμες διαδηλώσεις είναι νόμιμες. Η επίθεση σε πρόσωπα ή αγαθά είναι παράνομη και θα προκαλέσει συλλήψεις», προειδοποίησε σε ανάρτησή του στο X ο Άμποτ, σημαντικό στέλεχος των Ρεπουμπλικανών και γνωστό για την προώθηση μιας κατασταλτικής μεταναστευτικής πολιτικής στην πολιτεία του, η οποία συνορεύει με το Μεξικό.

Texas National Guard will be deployed to locations across the state to ensure peace & order.

Peaceful protest is legal.

Harming a person or property is illegal & will lead to arrest.@TexasGuard will use every tool & strategy to help law enforcement maintain order. https://t.co/rS8b5zgE3T

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) June 11, 2025