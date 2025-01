Λος Άντζελες: Χιλιόμετρα επί χιλιομέτρων από καμένα ερείπια εκεί που ήταν επαύλεις εκατομμυρίων δολαρίων – Στάχτη 2000 κτίρια

Η απίστευτη καταστροφή που προκάλεσαν οι ιστορικές πυρκαγιές που σπαράζουν το Λος Άντζελες αποκαλύφθηκε σε τρομακτικές εικόνες και βίντεο που είδαν σήμερα το φως της δημοσιότητας.

Πλάνα από drone που κόβουν την ανάσα αποκαλύπτουν πώς το ένα οικοδομικό τετράγωνο μετά το άλλο με ειδυλλιακά σπίτια πολυτελείας στο Λος Άντζελες δεν είναι πλέον τίποτα περισσότερο από καμένα ερείπια, με μόνο τα απανθρακωμένα πρέμνα δέντρων και τα υποστυλώματα των κτιρίων να στέκονται όρθια ανάμεσα στα συντρίμμια.

Μικρότερες, μεμονωμένες πυρκαγιές εξακολουθούν να μαίνονται στα συντρίμμια κάποιων σπιτιών και αυλών που ξεκληρίστηκαν από τις κολασμένες φωτιές, οι οποίες έκτοτε μετακινήθηκαν και συνεχίζουν να καίνε αλλού.

Η επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λος Άντζελες Κρίστιν Κρόουλι πιστεύει ότι η φωτιά ξεκίνησε τυχαία σε έναν πίσω κήπο γύρω στις 10 το πρωί της Τρίτης, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι η πυρκαγιά είναι πλέον “διαφορετική από οτιδήποτε έχουμε δει στη ζωή μας”.

Ένα time-lapse βίντεο της καταστροφής έδειξε αρχικά ένα μικρό, αθώο ίχνος καπνού να υψώνεται από τον πίσω κήπο στα περίχωρα του Λος Άντζελες στις 10:40 π.μ., αλλά μέσα σε λίγα λεπτά το σύννεφο είχε γίνει πυκνό, καθώς οι φλόγες άρχισαν να διαπερνούν τους ξερούς θάμνους.

Πριν περάσει πολύ ώρα, η «πόλη των Αγγέλων» είχε τυλιχθεί στις φλόγες και τώρα, λιγότερο από 48 ώρες μετά την αρχική σπίθα, η φωτιά είναι σε «καλό δρόμο» για να γίνει η πιο καταστροφική πυρκαγιά όλων των εποχών, έχοντας σαρώσει τα λαμπερά αρχοντικά των διασημοτήτων και προκαλώντας ζημιές που υπολογίζονται σε 48 δισεκατομμύρια δολάρια.

Μέχρι το πρωί της Πέμπτης, η μεγαλύτερη κόλαση είχε καταστρέψει 48.560 στρέμματα, στην γραφική γειτονιά Pacific Palisades που φιλοξενεί πολλούς αστέρες του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και της μουσικής.

Μια σειρά από αξιοσημείωτες τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένης της λεωφόρου Sunset Boulevard που χωρίζει το Pacific Palisades, κατακλύστηκαν από τις φλόγες που διέσχισαν τόσο τις κατοικημένες όσο και τις εμπορικές περιοχές, μετατρέποντας τα κτίρια σε καμένα κουφάρια.

Τράπεζες, εστιατόρια, βενζινάδικα και σπίτια καταστράφηκαν κατά μήκος της εμβληματικής λεωφόρου, όπου οι μπουλντόζες αναγκάστηκαν να απομακρύνουν εγκαταλελειμμένα πολυτελή αυτοκίνητα, ανοίγοντας δρόμο για τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τους πυροσβέστες.

Οι επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες (UCLA) απέδωσαν την πυρκαγιά σε ένα παγκόσμιο πρότυπο που ονομάζουν “υδροκλιματικό μαστίγιο” – ταχείες εναλλαγές μεταξύ έντονα υγρών και επικίνδυνα ξηρών καιρικών συνθηκών.

Οι ειδικοί λένε ότι οι έντονες βροχοπτώσεις από το Ελ Νίνιο πέρυσι τροφοδότησαν την ανάπτυξη της βλάστησης στην περιοχή του Λος Άντζελες, η οποία έκτοτε στέγνωσε και έγινε εξαιρετικά εύφλεκτη.

Μόλις οι φλόγες άναψαν, η Καλιφόρνια χτυπήθηκε από τους “διαβολικούς ανέμους”, επίσημα γνωστούς ως ανέμους Santa Ana – θερμούς και θυελλώδεις βορειοανατολικούς ανέμους που πνέουν από το εσωτερικό της περιοχής προς την ακτή, σε αντίθεση με τους συνήθεις ανέμους που έρχονται από τον Ειρηνικό, με ψυχρότερο και πιο υγρό αέρα στο εσωτερικό της χώρας.

Οι τελευταίες πυρκαγιές σημαίνουν ότι τεράστιες εκτάσεις εμβληματικών ακινήτων της Νότιας Καλιφόρνιας, από το Μαλιμπού έως τη Σάντα Μόνικα και από το Pacific Palisades έως το Runyon Canyon, έχουν παραδοθεί στις φλόγες – με επιπτώσεις σε εκατομμύρια ανθρώπους που αιφνιδιάστηκαν από την πρωτοφανή εξάπλωση της φωτιάς.

Στο Studio City, πολλά σπίτια πήραν φωτιά αργά το βράδυ της Τετάρτης μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε τετραώροφο κτίριο και επεκτάθηκε σε γειτονικές ιδιοκτησίες. Ο αριθμός των νεκρών μέχρι στιγμής είναι 5 αλλά αναμένεται να αυξηθεί, καθώς η αστυνομία και η πυροσβεστική ετοιμάζονται να αναπτύξουν σκυλιά K-9 που είναι εκπαιδευμένες να ανιχνεύουν ανθρώπινα λείψανα.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ συγκινήθηκε όταν ρωτήθηκε σχετικά με τον Ντόναλντ Τραμπ που του επέρριψε ευθύνες για τις καταστροφικές πυρκαγιές. Το σχόλιο του Τραμπ ήρθε την ώρα που ο εργολάβος ακινήτων του Λος Άντζελες Ρικ Καρούσο, του οποίου οι ιδιοκτησίες στο Palisades Village εξαφανίστηκαν από την κόλαση, κατηγόρησε για το συγκλονιστικό ζήτημα την “κακοδιαχείριση” και τα “συστημικά προβλήματα” στην πόλη, αφού προέκυψε ότι οι πυροσβεστικοί κρουνοί δεν είχαν νερό. “Αυτό είναι ένα παράθυρο σε ένα συστημικό πρόβλημα της πόλης – όχι μόνο της κακοδιαχείρισης, αλλά η υποδομή μας είναι παλιά”, είπε, καθώς οι LA Times ανέφεραν ότι οι πυροσβέστες επικοινωνούσαν με τους σταθμούς τους με αναφορές ότι οι κρουνοί ήταν στεγνοί.

Στη συνέχεια καταφέρθηκε εναντίον της δημάρχου του Λος Άντζελες Κάρεν Μπας – η οποία βρισκόταν εκτός χώρας όταν η πυρκαγιά διέσχιζε την πόλη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα – και του Τμήματος Υδάτων και Ηλεκτρικής Ενέργειας (DWP) σε μια αυστηρή συνέντευξη που παραχώρησε στο FOX News.

Ο Caruso – ο ίδιος πρώην επίτροπος της Υπηρεσίας Ύδρευσης και Ηλεκτρισμού της πόλης – δήλωσε: “Όλοι ήξεραν ότι θα έρχονταν αυτοί οι άνεμοι… πρέπει να έχετε νερό και απ’ ό,τι καταλαβαίνω, η δεξαμενή δεν γέμισε.

‘Αυτά είναι βασικά πράγματα… όλα έχουν να κάνουν με την ηγεσία και τη διαχείριση, που βλέπουμε να αποτυγχάνουν και όλοι αυτοί οι κάτοικοι πληρώνουν το τελικό τίμημα γι’ αυτό… Γιατί δεν τηλεφωνείτε στη δήμαρχο, η οποία βρίσκεται εκτός χώρας, να τη ρωτήσετε; (γιατί οι πυροσβεστικοί κρουνοί είναι στεγνοί)”, κατέληξε ο Τραμπ.

Η προοπτική μιας τέτοιας καταχθόνιας καταιγίδας φωτιάς τέθηκε από τον podcaster και κωμικό Joe Rogan το περασμένο καλοκαίρι, ο οποίος διηγήθηκε μια ανατριχιαστική συζήτηση που είχε με έναν πυροσβέστη του Λος Άντζελες.

Μιλώντας στον καλεσμένο και συνάδελφό του κωμικό Sam Morril στο επεισόδιο του Ιουλίου 2024, ο Rogan αφηγήθηκε: “Είπε: “Μια μέρα, απλά θα φυσήξει ο κατάλληλος άνεμος και η φωτιά θα ξεκινήσει στο κατάλληλο σημείο και θα κάψει το Λος Άντζελες μέχρι τον ωκεανό και δεν υπάρχει τίποτα που μπορούμε να κάνουμε γι’ αυτό””. “Αν ο άνεμος φυσήξει από τη λάθος πλευρά, θα κάψει το Λος Άντζελες”, είπε.

Η πρόβλεψη του πυροσβέστη, όπως την είπε ο Rogan, φαίνεται να επαληθεύτηκε, με τις περιβαλλοντικές συνθήκες και τους δυσμενείς ανέμους να εκτινάσσουν την πυρκαγιά σε ανεξέλεγκτη κατάσταση.

