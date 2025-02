Λονδίνο: Συναγερμός για φωτιά σε πολυτελές ξενοδοχείο – Πάνω από 100 άνθρωποι απομακρύνθηκαν

Συναγερμός σήμανε στο Λονδίνο το βράδυ της Παρασκευής (14/2) για φωτιά που ξέσπασε σε πολυτελές ξενοδοχείο στο κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας, που πήρε μεγάλες διαστάσεις. Σύμφωνα με τις Αρχές από το κτήριο απομακρύνθηκαν για λόγους ασφαλείας πάνω από 100 άνθρωποι.

The hotel fire in #Marylebone is now under control. https://t.co/D4vIDyK2lV pic.twitter.com/9mWnfuwjZN

Σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, 125 πυροσβέστες με 20 οχήματα κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση της φωτιάς στο πεντάστερο ξενοδοχείο Chiltern Firehouse, έναν πρώην πυροσβεστικό σταθμό που έχει μετατραπεί σε στέκι διασημοτήτων.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

The Chiltern Firehouse luxury hotel in Marylebone, London owned by André Balazs, who also owned Hollywood’s infamous Standard Hotel, is literally a house on fire right now! 🔥

The fire originated in the kitchen’s extraction system, leading to the evacuation of approximately 100… pic.twitter.com/BzPb9mINbw

— LeanneSpurs 🇬🇧 (@LeanneSpurs) February 14, 2025