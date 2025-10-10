Λονδίνο: Φρικτός θάνατος για 27χρονο Έλληνα από ομάδα ληστών – Πάνω από 160 χρόνια φυλάκισης η συνολική τους ποινή

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

Πέντε άνδρες φυλακίστηκαν για τη δολοφονία ενός Έλληνα τον οποίο ακολούθησαν σε όλο το Λονδίνο με σκοπό να τον ληστέψουν. Συγκεκριμένα, ο Αντώνης Αντωνιάδης, 27 ετών, δέχθηκε επίθεση στις αρχές του Ιουλίου του 2024, επιστρέφοντας στο κατάλυμά του από μια βραδινή έξοδο στο κέντρο του Λονδίνου.

Τους ακολούθησαν για να τους ληστέψουν

‘Οπως αναφέρει η ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 7 Ιουλίου 2024, το θύμα είχε πάει με φίλους σε ένα κλαμπ κοντά στο Oxford Circus. Έφυγαν από το χώρο γύρω στις 8:15 το βράδυ και πήραν ταξί πίσω στο Florence Terrace, στο New Cross, όπου έμεναν με έναν φίλο.

Εν αγνοία τους, τους ακολουθούσαν οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι είχαν περάσει αρκετές ώρες κοντά στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης του κεντρικού Λονδίνου μέσα σε ένα κλεμμένο αυτοκίνητο αναζητώντας θύματα για να ληστέψουν. Στη συνέχεια, ακολούθησαν τον Αντώνη και την παρέα του για οκτώ μίλια και για περισσότερα από τριάντα λεπτά πίσω στο New Cross.

Καθώς ο Αντώνης και οι φίλοι του προσπαθούσαν να μπουν στη διεύθυνσή τους, οι τέσσερις από τους πέντε καταδικασθέντες βγήκαν από το αμάξι, ενώ ο πέμπτος – που ήταν 17 ετών κατά την τέλεση του εγκλήματος – παρέμεινε στη θέση του οδηγού του οχήματος.

Η ομάδα των τεσσάρων, συνεχίζει η ανακοίνωση, φορώντας κουκούλες και οπλισμένοι με μεγάλα μαχαίρια, άρπαξε την τσάντα του Αντώνη Αντωνιάδη πριν τον μαχαιρώσουν στο στήθος και τον δεξιό μηρό. Το τελευταίο τραύμα έκοψε τη μηριαία αρτηρία του, προκαλώντας σημαντική απώλεια αίματος. Ο 27χρονος Έλληνας διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου πάλεψε για τη ζωή του δύο εβδομάδες ώσπου στις 21 Ιουλίου υπέκυψε τελικά στα τραύματά του.

Δεν υπήρχαν κάμερες ασφαλείας

Μετά την επίθεση, οι κατηγορούμενοι επέστρεψαν στο αυτοκίνητό τους έχοντας στα χέρια τους το κινητό τηλέφωνο του 27χρονου, την οποία στη συνέχεια την πούλησαν. Στην συνέχεια επέστρεψαν σε γειτονιά του Λονδίνου όπου και εγκατέλειψαν το όχημά τους, που επίσης ήταν κλεμμένο.

Λόγω του ότι δεν υπήρχαν κάμερες ασφαλείας στο σημείο της επίθεσης, οι αστυνομικοί της ομάδας ανθρωποκτονιών κατέβαλαν σχολαστικές προσπάθειες για να εντοπίσουν τις κινήσεις των κατηγορουμένων πριν από τη δολοφονία. Εξέτασαν εκατοντάδες ώρες βίντεο, παρακολουθώντας το χρονικό διάστημα που πέρασαν έξω από το νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, αλλά και τη διαδρομή που ακολούθησαν από το κέντρο του Λονδίνου στο New Cross, καθώς και τις κινήσεις τους μετά. Οι ντετέκτιβ ανέκτησαν επίσης το αυτοκίνητο, στο οποίο βρέθηκαν δακτυλικά αποτυπώματα των δραστών που τους συνέδεσαν με την δολοφονία του νεαρού Έλληνα.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η Μητροπολιτική Αστυνομία κατά την έρευνα που πραγματοποίησε στις κατοικίες των δραστών κατέσχεσε πολλά όπλα, μεταξύ των οποίων ένα μαχαίρι – ζόμπι, πέντε ματσέτες, δύο σπαθιά, δύο μαχαίρια ασφαλείας και επτά άλλα μαχαίρια.

Συνολικά, οι ποινές που επιβλήθηκαν στους καταδικασθέντες για την δολοφονία και τη ληστεία ξεπερνούν τα 160 χρόνια.

