«Ασπίδα» Μπαπέ στον Γιαμάλ: «Αφήστε τον ήσυχο»

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Κιλιάν Μπαπέ
πηγή: EPA/Ana Escobar

Ο σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, Κιλιάν Μπαπέ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο “Universo Valdano”, στο Movistar+, η οποία θα μεταδοθεί ολόκληρη την επόμενη Κυριακή, απηύθυνε έκκληση να αφήσουν ήσυχο τον Λαμίν Γιαμάλ.

«Μπορείτε να δείτε ότι έχει πολύ πάθος για το ποδόσφαιρο και αυτό είναι το μόνο πράγμα που δεν μπορεί να χάσει. Τα υπόλοιπα είναι η προσωπική του ζωή. Πρέπει να τον αφήσουν ήσυχο» άρχισε λέγοντας για τον 18χρονο εξτρέμ της Μπαρτσελόνα, στο απόσπασμα που έχει ήδη δημοσιευτεί.

«Στο ποδόσφαιρο είναι σπουδαίος παίκτης, αλλά στη ζωή είναι ένα 18χρονο παιδί. Σε αυτή την ηλικία, όλοι κάνουν λάθη. Κάνεις τα πράγματα σωστά, τα πράγματα λάθος..» πρόσθεσε ο διεθνής Γάλλος επιθετικός.

Και συνέχισε: «Τελικά, θα έχει τη δική του εμπειρία ζωής. Θα ξέρει τι είναι καλύτερο για αυτόν και απλώς πρέπει να δούμε τι κάνει στο γήπεδο. Αυτό που κάνει εκτός γηπέδου δεν έχει σημασία, αν δεν είναι σοβαρό. Έχει μεγάλο ταλέντο και θα έχει το δρόμο που θα επιλέξει. Του εύχομαι καλή τύχη» πρόσθεσε.

 

