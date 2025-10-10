Γάζα: Με επιφυλάξεις εφαρμόζουν την συμφωνία εκεχειρίας οι δύο πλευρές – Οι απειλές Νετανιάχου, οι αντιρρήσεις της Χαμάς και η επίσκεψη Τραμπ στο Ισραήλ

Με επιφυλάξεις και αστερίσκους από τις δύο πλευρές εφαρμόζεται η συμφωνηθείσα εκεχειρία στην Γάζα, καθώς την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από την Λωρίδα επιβεβαιώνουν οι ΗΠΑ, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να απειλεί ότι ο πόλεμος θα ξαναρχίσει, αν τα ισραηλινά αιτήματα δεν ικανοποιηθούν με τον εύκολο τρόπο και την Χαμάς να προειδοποιεί ότι δεν έχει δώσει την έγκρισή της για τα ονόματα των πρώτων 250 παλαιστινίων κρατουμένων που το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα ελευθερωθούν.

Καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν αποχωρήσει από μεγάλα τμήματα παλαιστινιακού εδάφους που κατείχαν αλλά όχι ακόμα στα συμφωνημένα σύνορα, η Unicef ζήτησε να ανοίξουν όλα τα περάσματα προς τη Λωρίδα της Γάζας προκειμένου να εισέλθει μαζικά επισιτιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα. Η οργάνωση προειδοποίησε ότι υπάρχει κίνδυνος δραματικής αύξησης των θανάτων παιδιών καθώς το ανοσοποιητικό τους σύστημα έχει εξασθενίσει πολύ.

Οξύς υποσιτισμός απειλεί τα παιδιά

«Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Κινδυνεύουμε να δούμε ραγδαία άνοδο στους θανάτους παιδιών, όχι μόνο νεογνών αλλά και βρεφών, με δεδομένο ότι το ανοσοποιητικό τους σύστημα έχει εξασθενίσει περισσότερο από ποτέ», τόνισε ο Ρικάρντο Πίρες εκπρόσωπος της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τα παιδιά.

Ο ΟΗΕ σχεδιάζει να αυξήσει σημαντικά τις παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα τις πρώτες 60 ημέρες της εκεχειρίας, καθώς οι κάτοικοι κάποιων περιοχών είναι αντιμέτωποι με λιμό, επεσήμανε υψηλόβαθμος αξιωματούχος του οργανισμού χθες Πέμπτη.

Η διανομή τροφίμων αποτελεί βασική προτεραιότητα, τόνισε η Unicef, με 50.000 παιδιά να κινδυνεύουν από οξύ υποσιτισμό και να έχουν ανάγκη άμεσης θεραπείας.

Παράλληλα ο Πίρες σημείωσε ότι η Unicef κατάφερε να απομακρύνει δύο από τα 18 νεογνά που νοσηλεύονταν σε νοσοκομείο στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, τα οποία επανενώθηκαν με τους γονείς τους που βρίσκονταν πιο νότια.

«Είχαμε 18 νεογνά σε θερμοκοιτίδες στην αρχή της εβδομάδας. Δύο μετακινήθηκαν χθες», εξήγησε ο Πίρες. «Ελπίζω αυτό να είναι μόνο η αρχή αυτού που θα ακολουθήσει αφού τεθεί πλήρως σε ισχύ η εκεχειρία», τόνισε.

Η ισραηλινή υποχώρηση

Ο αμερικανικός στρατός επιβεβαίωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις υλοποίησαν την πρώτη φάση της αναδίπλωσής τους στη Γάζα, όπως ορίζει η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού (CENTCOM) «επιβεβαίωσε ότι οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις ολοκλήρωσαν την αναδίπλωσή τους επί της “κίτρινης γραμμής” στις 12.00 τοπική ώρα», ανακοίνωσε μέσω του Χ ο Aμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ. «Η περίοδος των 72 ωρών για την απελευθέρωση των ομήρων ξεκίνησε», έγραψε.

Το Ισραήλ δημοσίευσε σήμερα έναν κατάλογο 250 «κρατουμένων για λόγους ασφαλείας» που θα απελευθερωθούν με αντάλλαγμα τους ομήρους που κρατούνται στη Γάζα οι οποίοι πρέπει να απελευθερωθούν στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς που τέθηκε σε ισχύ το μεσημέρι (12:00) ώρα Ελλάδας.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στη Λωρίδα της Γάζας ασκώντας πίεση μέχρι τον αφοπλισμό της Χαμάς. Είπε επίσης ότι ο πόλεμος θα αρχίσει πάλι αν τα ισραηλινά αιτήματα δεν ικανοποιηθούν με ομαλό τρόμο.

Οι IDF έχουν μείνει περίπου στο 55% των εδαφών της Λωρίδας της Γάζας, ενώ η συμφωνία προβλέπει ότι θα μείνουν στο 53%. Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι όλοι οι όμηροι θα επιστρέψουν τις επόμενες ημέρες και ότι ελπίζει πως η χώρα του θα γιορτάσει ήδη από το βράδυ της Δευτέρας «μία ημέρα εθνικής χαράς».

«Πριν από δύο χρόνια, η γιορτή του Σιμχάτ Τορά (η χαρά της Τορά) έγινε ημέρα εθνικού πένθους. Φέτος, με τη βοήθεια του θεού, το Σιμχάτ Τορά θα γίνει ημέρα εθνικής γιορτής, χαράς για την επιστροφή όλων των αδελφών ομήρων», δήλωσε ο Νετανιάχου απευθυνόμενος από τηλεοράσεως στους Ισραηλινούς. Φέτος, η γιορτή του Σιμχάτ Τορά αρχίζει το βράδυ της Δευτέρας.

Επικίνδυνη η Βόρεια Γάζα και ηΡάφα

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε επίσης ότι από τους 48 ομήρους (47 που απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου 2023 και ένας στρατιώτης που σκοτώθηκε το 2014 και η σορός του βρίσκεται στα χέρια της Χαμάς), 20 είναι ζωντανοί και 28 νεκροί, επιβεβαιώνοντας για πρώτη φορά επισήμως τον θάνατο δύο ομήρων (ενός Νεπαλέζου φοιτητή και ενός ισραηλινού στρατιώτη).

Thousands of people began returning to Gaza city on foot from the south along Al Rashid road as Israeli troops began to withdraw after the ceasefire announcement pic.twitter.com/Pmy2HN6kvE — The National (@TheNationalNews) October 10, 2025

Καθώς χιλιάδες Παλαιστίνιοι επιστρέφουν ομαδικά στην Πόλη της Γάζας, ο στρατός του Ισραήλ προειδοποίησε τον πληθυσμό της Λωρίδας της Γάζας ότι πολλές ζώνες του θύλακα παραμένουν «εξαιρετικά επικίνδυνες» μετά την έναρξη ισχύος της κατάπαυσης του πυρός.

Στον βόρειο τομέα της Γάζας, «είναι εξαιρετικά επικίνδυνη η προσέγγιση των περιοχών των πόλεων Μπέιτ Χανούν, Μπέιτ Λάχια, Σουτζάγια (συνοικία της πόλης της Γάζας) και άλλων ζωνών όπου υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση ισραηλινών δυνάμεων», αναφέρεται σε ανακοίνωση του συνταγματάρχη Αβιχάι Αντραΐ, του αραβόφωνου εκπροσώπου του ισραηλινού στρατού.

Στον νότιο τομέα του θύλακα, «είναι εξαιρετικά επικίνδυνη η προσέγγιση στη ζώνη του συνοριακού περάσματος της Ράφα (στα σύνορα με την Αίγυπτο), στον Διάδρομο της Φιλαδελφείας (κατά μήκος των αιγυπτιακών συνόρων) , καθώς και σε όλες τις ζώνες συγκέντρωσης (ισραηλινών) δυνάμεων στη Χαν Γιούνις», τη μεγάλη πόλη του νοτίου τομέα της Λωρίδας της Γάζας.

Δημοσιογράφοι στη Νουσεϊράτ, στον κεντρικό τομέα του θύλακα, μεταδίδουν ότι χιλιάδες Παλαιστίνιοι πορεύονται προς τον βορρά του παλαιστινιακού θύλακα μετά την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός.

Μία σχεδόν συνεχής φάλαγγα χιλιάδων Παλαιστινίων κινείται κατά μήκος του παραλιακού οδικού άξονα Αλ-Ρασίντ με κατεύθυνση τον βόρειο τομέα του θύλακα και λίγα αυτοκίνητα κινούνται επίσης προς την ίδια κατεύθυνση ανάμεσα στο πλήθος.

Οι αντιρρήσεις της Χαμάς

Ο κατάλογος των κρατουμένων Παλαιστινίων που θα ελευθερωθούν και τον οποίον δημοσιοποίησε το Ισραήλ δεν περιλαμβάνει κανέναν από τους κυριότερους κρατουμένους – σύμβολα του παλαιστινιακού ένοπλου αγώνα. Τα ονόματά τους είχε διαβιβάσει το ισλαμιστικό κίνημα στους μεσολαβητές με την ελπίδα ότι θα αφεθούν ελεύθεροι.

Έτσι, στον κατάλογο δεν περιλαμβάνονται τα ονόματα των Μαρουάν Μπαργούτι, Άχμαντ Σαάντατ, Χάσαν Σαλαμέ ή ακόμη του Αμπάς αλ Σαγέντ, που έχουν καταδικαστεί σε ισόβια για φονικές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών.

Το Υπουργείο Κρατουμένων της Χαμάς ισχυρίζεται ότι, παρά τη δημοσίευση του καταλόγου των Παλαιστινίων κρατουμένων ασφαλείας που πρόκειται να απελευθερωθούν από το Ισραήλ σε αντάλλαγμα για τους ομήρους, δεν έχει επιτευχθεί τελική συμφωνία σχετικά με το ποιοι κρατούμενοι θα απελευθερωθούν.

Νωρίτερα, η τηλεόραση Al-Arabi TV μετέδωσε επίσης ότι ο κατάλογος που δημοσιεύθηκε στο Ισραήλ δεν περιλαμβάνει ονόματα που είχαν συμφωνηθεί από τους μεσολαβητές.

Ο Τραμπ στο Ισραήλ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να φτάσει στο Ισραήλ τη Δευτέρα το πρωί, όπως επιβεβαίωσε Ισραηλινός αξιωματούχος στους Times of Israel. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα μεταβεί στην Κνεσέτ (Ισραηλινή Βουλή) για να εκφωνήσει ομιλία και στην συνέχεια θα συναντηθεί με απελευθερωμένους ομήρους, είπε ο αξιωματούχος.

Ωστόσο, λόγω ζητημάτων ασφαλείας, ο Τραμπ δεν θα επισκεφθεί την πλατεία των ομήρων στο Τελ Αβίβ. Υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ της ισραηλινής και της αμερικανικής πλευράς γύρω στο μεσημέρι σήμερα, στην οποία η ομάδα του Τραμπ είπε ότι “θα είναι μια επίσκεψη που θα μπει και θα βγει”, δηλαδή πολύ σύντομη.

Το πέρασμα στην Ράφα

Το πέρασμα της Ράφα προς την Αίγυπτο, θα ανοίξει πάλι και θα τελεί υπό έλεγχο της ΕΕ. «Ενεργοποιείται και πάλι η ιταλική συμμετοχή, στο πλαίσιο της αποστολής Eubam, με δραστηριοποίηση των καραμπινιέρων, για να ξανανοίξει το πέρασμα της Ράφα», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο.

«Το πέρασμα της Ράφα θα ανοίξει και πάλι στις 14 Οκτωβρίου, με σεβασμό στην συμφωνία Τραμπ και σε συντονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις εμπλεκόμενες πλευρές. Το πέρασμα θα ανοίγει προς δυο κατευθύνσεις εναλλάξ, με κατεύθυνση εξόδου προς την Αίγυπτο και εισόδου προς την Γάζα», πρόσθεσε ο Κροζέτο.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του ιταλικού υπουργείου Άμυνας, «οι Ισραηλινοί φροντίζουν ώστε να αποκατασταθεί πολύ σύντομα η λειτουργικότητα της υποδομής του περάσματος». Όπως εξήγησε ο Κροζέτο, «από άλλα περάσματα θα φθάνουν περίπου 600 φορτηγά την ημέρα με ανθρωπιστική βοήθεια» και «η διέλευση δεν θα επιτρέπεται μόνον σε σοβαρές περιπτώσεις ασθενειών, αλλά θα επεκταθεί σε όποιον το επιθυμεί, υπό τον όρο να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Ισραήλ και της Αιγύπτου».

Η αποστολή επιτήρησης της EUBAM έχει στόχο να παρέχει ουδέτερη παρουσία τρίτου μέρους στο βασικό πέρασμα και περιλαμβάνει αστυνομικούς από την Ιταλία, την Ισπανία και τη Γαλλία. Αναπτύχθηκε τον Ιανουάριο, αλλά η δραστηριότητά της ανεστάλη τον Μάρτιο.

Σε δήλωσή του, ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο αναφέρει ότι ενέκρινε την επανάληψη των ιταλικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της αποστολής της ΕΕ για την επαναλειτουργία του περάσματος υπό τους ίδιους όρους που ίσχυαν τον Ιανουάριο.