Πούτιν: Ο Τραμπ κάνει πολλά για την ειρήνη – Εάν επιτύχει το σχέδιό του για την Γάζα δεν θα είναι «τίποτα λιγότερο από ένα ιστορικό γεγονός»

Βλαντίμιρ Πούτιν
Εάν επιτύχει το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για την Γάζα, δεν θα είναι «τίποτα λιγότερο από ένα ιστορικό γεγονός», τόνισε σήμερα ο Βλαντίμιρ Πούτιν, σημειώνοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «κάνει πολλά για την ειρήνη», επικαλούμενος την εκεχειρία στην Μέση Ανατολή ως άμεσο παράδειγμα.

Ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε, πάντως, ότι δεν είναι στην δικαιοδοσία του να αποφασίσει αν ήταν άξιος του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης ή όχι. Παράλληλα, υποστήριξε ότι μπορεί να υπάρξει αίτημα για συμμετοχή της Ρωσίας στην ειρηνευτική διαδικασία, δεδομένου ότι έχει σχέσεις εμπιστοσύνης με τις αραβικές χώρες και ιδιαίτερα με τους Παλαιστίνιους.

Τι είπε για τα νέα όπλα αποτροπής

Η Ρωσία αναπτύσσει νέα όπλα αποτροπής υπογράμμισε ο Ρώσος πρόεδρος, πράγμα που σημαίνει ότι εάν οι ΗΠΑ δεν θελήσουν να παρατείνουν οικειοθελώς μια βασική συνθήκη ελέγχου των όπλων, αυτή δεν θα ήταν κρίσιμη για τη Ρωσία.

Οι ρωσικές πυρηνικές αποτρεπτικές δυνατότητες είναι υψηλότερες από οπουδήποτε αλλού στον κόσμο, δήλωσε ο Πούτιν.

Αναφερόμενος στους πυρηνικούς εξοπλισμούς, ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι η Μόσχα έχει ήδη εμπλακεί σε μια κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών με τις μεγάλες παγκόσμιες δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε ερώτηση εάν η Ρωσία θα ήταν έτοιμη να δοκιμάσει πυρηνικό όπλο, εάν το έκαναν οι ΗΠΑ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν απάντησε ότι ορισμένες χώρες εξετάζουν το ενδεχόμενο δοκιμών τέτοιων όπλων και ότι η Ρωσία θα ήταν επίσης έτοιμη να πραγματοποιήσει μια δοκιμή εάν την έκαναν και άλλες.

Ακόμη, είπε ότι εάν ο Αμερικανός πρόεδρος συμφωνήσει να παράσχει πυραύλους κρουζ Tomahawk στην Ουκρανία, η Ρωσία θα απαντήσει ενισχύοντας την αντιαεροπορική άμυνά της.

Επίσης, μετά την παραδοχή του χθες προς τον Αζέρο πρόεδρο Ιλχαμ Αλίεφ, ότι ρωσικοί πύραυλοι κατέρριψαν επιβατικό αεροσκάφος των Αερογραμμών του Αζερμπαϊτζάν τον Δεκέμβριο του 2004, και ότι η Ρωσία θα καταβάλει αποζημιώσεις σε όσους επλήγησαν, ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε σήμερα την ελπίδα ότι η Ρωσία και το Αζερμπαϊτζάν «θα γυρίσουν σελίδα».

