Λιβύη: Βρέθηκαν 93 πτώματα σε δύο ομαδικούς τάφους

Ενενήντα τρία πτώματα έχουν μέχρι στιγμής εκταφεί από δύο ομαδικούς τάφους που εντοπίστηκαν πρόσφατα στη Λιβύη κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων των δυνάμεων ασφαλείας κατά παράνομων δικτύων εμπορίας ανθρώπων, σύμφωνα με νέα έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΟΗΕ την Τετάρτη (19/2).

«Η ανησυχητική και τραγική ανακάλυψη ομαδικών τάφων μετά από επιδρομές σε τοποθεσίες εμπορίας ανθρώπων υπογραμμίζει τον σοβαρό κίνδυνο που αντιμετωπίζουν μετανάστες στη Λιβύη», δήλωσε σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ η αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας του ΟΗΕ για Πολιτικές Υποθέσεις, Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο και σημείωσε: «Στις 7 Φεβρουαρίου, ένας ομαδικός τάφος ανακαλύφθηκε σε ένα αγρόκτημα στην περιοχή Τζιχάρα στη βορειοανατολική Λιβύη και την επόμενη μέρα ένας άλλος ομαδικός τάφος ανακαλύφθηκε στη πόλη Κούφρα στα νοτιοανατολικά».

1/2 [UPDATE] #Libya 17.02.25 – Kufra Prosecutor following completion of forensic examination issued order to bury all bodies found at the site of #migrant mass grave. The 64 bodies were placed in a newly built common grave at the same location and are all numbered. #migrantcrisis pic.twitter.com/D89g0imStf

«Μέχρι σήμερα, 93 πτώματα έχουν εκταφεί στην Τζιχάρα και στην Κούφρα», είπε η ΝτιΚάρλο, χωρίς να διευκρινίσει πόσα πτώματα βρέθηκαν στην μια τοποθεσία και πόσα στην άλλη, καταγγέλλοντας τη «σκληρή και απάνθρωπη μεταχείριση» που υφίστανται οι μετανάστες, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, στη χώρα.

Σημειώνεται ότι πριν από δέκα ημέρες, το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Λιβύης ανακοίνωσε ότι βρέθηκαν 28 σοροί μεταναστών από την υποσαχάρια Αφρική σε έναν ομαδικό τάφο που ανακαλύφθηκε στην περιοχή Κούφρα κατά τη διάρκεια επιχείρησης σε χώρο που κατείχε δίκτυο διακινητών όπου «κρατούνταν αιχμάλωτοι» 76 μετανάστες. Μια έρευνα αποκάλυψε την ύπαρξη «συμμορίας της οποίας τα μέλη απήγαγαν παράτυπους μετανάστες, τους βασάνιζαν και τους υπέβαλαν σε σκληρή, εξευτελιστική και απάνθρωπη μεταχείριση», πρόσθεσε η εισαγγελία.

Στη συνέχεια, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης ανέφερε τον εντοπισμό ενός δεύτερου ομαδικού τάφου στη Τζιχάρα, όπου είχαν βρεθεί 19 πτώματα, και ο ΔΟΜ τόνισε ότι αυτός στην Κούφρα θα μπορούσε να περιέχει έως και 70 λείψανα.

In Libya, the bodies of 11 more migrants were found in a mass grave in the Kufra district, bringing the number of bodies found to 39, according to @ReutersWorld.

The graves were discovered in a police raid against traffickers, some bodies had gunshot wounds, @IOM_Libya said. pic.twitter.com/KcF8ukdFqf

— InfoMigrants (@InfoMigrants) February 14, 2025