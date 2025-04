LIVE η κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου: Άρχισε η τελετή στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου – Λεπτό προς λεπτό όσα συμβαίνουν

Άρχισε η τελετή της κηδείας του Πάπα Φραγκίσκου, στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου της Ρώμης. Η τελετή που πραγματοποιείται από τον Καρδινάλιο Τζιοβάνι Μπατίστα Ρε, τον κοσμήτορα του Κολεγίου των Καρδιναλίων, θα διαρκέσει σχεδόν δύο ώρες. Την τελετή θα παρακολουθήσουν 200.000 πιστοί και 50 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων.

The Pope’s coffin has been sealed.

It was a private ceremony, attended by Vatican officials and some of the Pope’s family members.

Now that the ceremony is over, the Chapter of St Peter will hold a prayer vigil by the coffin all night, until the Pope’s funeral begins tomorrow… pic.twitter.com/KHZouef47f

