Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Χωρίς την Κέιτ στην κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ δίνει το παρών στην κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου σήμερα, εκπροσωπώντας τον πατέρα του, Βασιλιά Κάρολο.

Σύμφωνα με την επίσημη λίστα με τις θέσεις που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, ο πρίγκιπας της Ουαλίας κάθεται δίπλα στον Διάδοχο του θρόνου της Νορβηγίας, Χάακον.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ δεν συνοδεύεται από την πριγκίπισσα Κέιτ στην τελετή.

The Prince of Wales is escorted to his seat among world leaders as he represents King Charles at Pope Francis’s funeral.

