Λίβανος: Οι ΗΠΑ συμφώνησαν ισραηλινά στρατεύματα να παραμείνουν σε 5 θέσεις στα νότια της χώρας

Το Ισραήλ ζήτησε και οι ΗΠΑ συμφώνησαν ισραηλινά στρατεύματα να παραμείνουν σε πέντε θέσεις στον νότιο Λίβανο και μετά τις 18 Φεβρουαρίου, όποτε και όφειλαν να αποχωρήσουν με βάση μια συμφωνία εκεχειρίας.

Δημοσιεύματα ανέφεραν ότι το Ισραήλ ζήτησε να διατηρήσει στρατιωτική παρουσία εντός της επικράτειας του Λιβάνου.

Η ημερομηνία για την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού είχε παραταθεί έως την 18η Φεβρουαρίου αντί της αρχικά συμφωνημένης ημερομηνίας της 26ης Ιανουαρίου. Τώρα το Ισραήλ ζητά νέα παράταση έως τις 28 του μηνός.

Δείτε σχετική ανάρτηση

🔴 LIVE UPDATE: Israel secures US approval to stay in Lebanon beyond the ceasefire deadline, extending its withdrawal from Jan 26 to Feb 18, per Kan TV. Read More: https://t.co/5YrOSuYFr8#BrusselsMorning #Israel #Lebanon #MiddleEast pic.twitter.com/c2w0jEgGwe — Brussels Morning Newspaper (@BrusselsMorning) February 12, 2025

Ένας Λιβανέζος αξιωματούχος και ένας ξένος διπλωμάτης δήλωσαν στο Reuters ότι ο Λίβανος είναι αντίθετος σε αυτή την κίνηση.

Με βάση τη συμφωνία εκεχειρίας που επιτεύχθηκε τον Νοέμβριο μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, τα ισραηλινά στρατεύματα καλούνταν να αποχωρήσουν μέχρι τις 26 Ιανουαρίου από τον νότιο Λίβανο. Μαχητές της ένοπλης οργάνωσης Χεζμπολάχ του Λιβάνου καλούνταν από την πλευρά τους να αποχωρήσουν από τη ζώνη και δυνάμεις του λιβανικού στρατού επρόκειτο να αναπτυχθούν στην περιοχή εντός της ίδιας προθεσμίας.

Ο ισραηλινός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός σταθμός Kan, επικαλούμενος αξιωματούχο του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας, μετέδωσε πως οι ΗΠΑ συμφώνησαν στο ισραηλινό αίτημα να επιτραπεί στον στρατό να παραμείνει σε ορισμένα σημεία του νοτίου Λιβάνου πέραν της προθεσμίας της 18ης Φεβρουαρίου.

Το Kan μετέδωσε ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατέθεσε το αίτημα αυτό κατά την επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον την περασμένη εβδομάδα. Ωστόσο, το Kan ανέφερε ότι πρόκειται απλώς για προκαταρκτικές συνεννοήσεις.

Χθες Αμερικανός αξιωματούχος είπε στο ειδησεογραφικό ισραηλινό μέσο ενημέρωσης Times of Israel ότι η Ουάσινγκτον απέρριψε ισραηλινό αίτημα για νέα παράταση της προθεσμίας αποχώρησης του ισραηλινού στρατού από τον νότιο Λίβανο.

Δείτε σχετική ανάρτηση

The United States has given Israel the green light to maintain its military presence at multiple locations in Lebanon beyond the agreed withdrawal date, Israel’s public broadcaster Kan TV reports, citing senior cabinet officials https://t.co/Q21GcAivC4 — Middle East Eye (@MiddleEastEye) February 12, 2025

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντράι δήλωσε σε ανάρτησή του στο X σήμερα ότι ισραηλινά στρατεύματα παρέμειναν στον Λίβανο μετά την πρώτη παράταση και ο στρατός έδωσε εντολή στους Λιβανέζους πολίτες να μην επιστρέψουν στα σπίτια τους στον νότο της χώρας «μέχρι νεωτέρας».

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν δήλωσε στον Πορτογάλο υπουργό Εξωτερικών Πάουλο Ράνγκελ που τον συνάντησε στη Βηρυτό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να πιέσει το Ισραήλ να αποσυρθεί πλήρως έως τις 18 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Αούν.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός έβαλε τέλος σε μάχες που διήρκησαν περισσότερο από έναν χρόνο μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ που εξελίσσονταν παράλληλα με τον πόλεμο της Γάζας.

Δείτε σχετικό βίντεο

#BREAKING #LEBANON #ISRAEL #LÍBANO 🔴 LEBANON :📹ISRAELI AIRSTRIKES AGAINST _HEZBOLLAH REPORTED IN AL-KHREIBEH, A SHORT TIME AGO The airstrikes are well into Lebanese territory and on the border with Syria.#Ultimahora #IAF pic.twitter.com/oAQVM9WUYi — LW World News 🌍 (@LoveWorld_Peopl) February 6, 2025

Οι μάχες κορυφώθηκαν με μια μεγάλη ισραηλινή αεροπορική και χερσαία εκστρατεία που ξερίζωσε περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανθρώπους στον Λίβανο και άφησε την υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ αποδυναμωμένη, με το μεγαλύτερο μέρος της στρατιωτικής της διοίκησης να σκοτώνεται σε ισραηλινά πλήγματα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις παρέμειναν σε περιοχές του νότιου Λιβάνου και η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία συνέχισε να πραγματοποιεί επιδρομές σε όλη τη χώρα, όπως λέει, σε αποθήκες όπλων της Χεζμπολάχ ή για να καταπολεμά προσπάθειες της οργάνωσης να διακινήσει λαθραία όπλα.

Η Χεζμπολάχ τονίζει ότι δεν αποδέχεται τις δικαιολογίες του Ισραήλ για την παραμονή του στον Λίβανο και κάλεσε την κυβέρνηση του Λιβάνου να διασφαλίσει την αποχώρηση των στρατευμάτων. Το σιιτικό κίνημα δεν έχει απειλήσει ρητά ότι θα ξαναξεκινήσει τις μάχες.