Λίβανος: «Είμαι σίγουρος πως δεν θα εμπλακούμε» στη σύγκρουση, λέει ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου – «Αν επιτεθεί η Χεζμπολάχ θα έρθει το τέλος της» διαμηνύει ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ

Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Λιβάνου, Ναμπίχ Μπερί, ο ισχυρότερος σιίτης πολιτικός της χώρας και στενός σύμμαχος της Χεζμπολάχ, δήλωσε στο τοπικό δίκτυο MTV News πως είναι πεπεισμένος ότι ο Λίβανος δεν πρόκειται να εμπλακεί σε πόλεμο κατά του Ισραήλ στο πλευρό του Ιράν.

«Είμαι 200% σίγουρος πως ο Λίβανος δεν θα μπει σε πόλεμο», δήλωσε ο Μπερί, προσθέτοντας: «Δεν έχει κανένα συμφέρον να το κάνει και θα πληρώσει βαρύ τίμημα».

Στη συνέχεια υπογράμμισε πως «Το Ιράν δεν μας χρειάζεται. Το Ισραήλ είναι εκείνο που χρειάζεται υποστήριξη».



Οι δηλώσεις Μπερί έρχονται σε μια περίοδο έντονης ανησυχίας για το κατά πόσο η Χεζμπολάχ θα κινητοποιηθεί για να στηρίξει το Ιράν σε μια πιθανή σύγκρουση με το Ισραήλ.

Μέχρι στιγμής, η οργάνωση δείχνει να κρατά αποστάσεις, ωστόσο δεν αποκλείεται να ασκηθούν πιέσεις για εμπλοκή της, ιδιαίτερα σε περίπτωση άμεσης ανάμειξης των ΗΠΑ.

Ο γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, ξεκαθάρισε σε ανακοίνωσή του πως η οργάνωση «δεν είναι ουδέτερη» στον πόλεμο μεταξύ του βασικού της υποστηρικτή, Ιράν, και του Ισραήλ.

BREAKING: Hezbollah’s Secretary-General Naim Qassem says group stands with Iran against Israeli attacks and US threats.

