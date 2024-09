Λίβανος: Τουλάχιστον 9 νεκροί και 300 τραυματίες από τις νέες εκρήξεις – Ανατινάχθηκαν ασύρματοι μελών της Χεζμπολάχ

Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 300 τραυματίστηκαν σήμερα στον Λίβανο σε ένα νέο κύμα εκρήξεων συσκευών επικοινωνίας, σύμφωνα με επίσημες πηγές, την επομένη από τις φονικές εκρήξεις βομβητών που ανήκαν σε μέλη της Χεζμπολάχ.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου αναφέρει ότι τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 300 τραυματίστηκαν από το δεύτερο κύμα εκρήξεων μηχανισμών. Μια πηγή ασφαλείας τόνισε ότι πολλοί από τους τραυματίες τραυματίστηκαν στο στομάχι και στα χέρια.

Οι ασύρματοι πομποδεκτές εξερράγησαν την ίδια ώρα στα νότια προάστια της Βηρυτού, καθώς γινόταν η κηδεία τεσσάρων μελών της Χεζμπολάχ που σκοτώθηκαν την προηγούμενη μέρα από την έκρηξη βομβητών, σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στο λιβανέζικο ισλαμικό κίνημα και διασώστες.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιοχή Μπεκαά.

Οι εκρήξεις προκάλεσαν πανικό, σύμφωνα με φωτογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου που κάλυπτε τις κηδείες των τεσσάρων ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του γιου ενός βουλευτή της Χεζμπολάχ.

Άλλες εκρήξεις αναφέρθηκαν στη Σάιντα (νότια) και στο Μπάαλμπεκ (ανατολικά), όπου τραυματίστηκαν 15 άνθρωποι, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια νοσοκομειακή πηγή.

Στο Reuters μια πηγή ασφαλείας και ένας αυτόπτης μάρτυρας δήλωσαν ότι συσκευές επικοινωνίας που χρησιμοποιούνταν από την Χεζμπολάχ εξερράγησαν αργά σήμερα το απόγευμα στο νότιο τμήμα της χώρας και στα νότια προάστια της πρωτεύουσας Βηρυτού. Δημοσιογράφοι του Reuters δήλωσαν ότι άκουσαν τουλάχιστον δύο περιορισμένης έντασης εκρήξεις σήμερα σε διαφορετικά σημεία των προαστίων της Βηρυτού.

Χθες Τρίτη, τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 2.800 τραυματίστηκαν σε ταυτόχρονες εκρήξεις βομβητών της Χεζμπολάχ στο Λίβανο.

