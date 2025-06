Λάλο Σίφριν: Πέθανε ο θρυλικός συνθέτης του «Mission: Impossible» – Οι νότες του άλλαξαν τον ήχο του σινεμά

Ο Λάλο Σίφριν, ο θρυλικός συνθέτης που έγραψε το μουσικό θέμα του «Mission: Impossible» και υπέγραψε το soundtrack για περισσότερες από 100 ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 93 ετών.

Με έργα του να περιλαμβάνουν σάουντρακ για ταινίες όπως «The Cincinnati Kid», «Cool Hand Luke», «Dirty Harry» και την τριλογία «Rush Hour», ο Σίφριν αναγνωρίζεται ως ένας από τους πρωτοπόρους της μουσικής σύνθεσης για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Ο γιος του, συγγραφέας και σκηνοθέτης Ράιαν Σίφριν, επιβεβαίωσε στο Deadline ότι ο πατέρας του πέθανε «ήρεμα» το πρωί της Πέμπτης.

Ο Αργεντινός μουσικός (πιανίστας και μαέστρος) υπήρξε ένας από τους πρώτους που εφάρμοσαν μια ευρεία γκάμα μουσικών ιδεών στις συνθέσεις για κινηματογράφο και τηλεόραση, συνδυάζοντας τζαζ, ροκ και πιο σύγχρονες τεχνικές σύνθεσης.

Η «χρυσή εποχή» του ήταν τις δεκαετίες του 1960 και 1970, όταν δημιούργησε μουσικές συνθέσεις που σήμερα θεωρούνται κλασικές.

Το Νοέμβριο του 2018, ο Σίφριν έγινε μόνο ο τρίτος συνθέτης στην ιστορία της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών (AMPAS) που έλαβε τιμητικό Όσκαρ. Ο Κλιντ Ίστγουντ, για τον οποίο είχε συνθέσει οκτώ σάουντρακ, παρουσίασε το βραβείο «σε αναγνώριση του μοναδικού μουσικού του στυλ, της συνθετικής του ακεραιότητας και της επιδραστικής του συμβολής στην τέχνη της κινηματογραφικής μουσικής».

Ο Σίφριν κέρδισε 4 βραβεία Grammy σε 19 υποψηφιότητες και υπήρξε υποψήφιος για έξι Όσκαρ, μεταξύ των οποίων για τις ταινίες «The Sting II», «The Competition», «The Amityville Horror» και «Cool Hand Luke».

Το 2019, έλαβε τιμητικό Όσκαρ στα Governor Awards, ένα από τα τρία μόνο βραβεία που έχουν απονεμηθεί σε συνθέτες, μαζί με τους Εννιο Μορικόνε (2006) και Κουίνσι Τζόουνς (2024).

Η σύνθεση του μουσικού θέματος για το «Mission: Impossible» από το 1967, του χάρισε τρεις συνεχείς υποψηφιότητες για Grammy από το 1967 έως το 1969, και διάφορες εκδοχές του θέματος εμφανίστηκαν σε όλες τις ταινίες του franchise με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ.

Ανάμεσα σε εκείνους που συνεργάστηκαν για τις εκδοχές του θέματος είναι οι Χανς Ζίμερ, Ντάνι Έλφμαν, Λάρι Μάλιν και Άνταμ Κλέιτον από τους U2, καθώς και οι Limp Bizkit. Η εκδοχή του «Theme from Mission: Impossible» από τους Μάλιν-Κλέιτον χρησιμοποιήθηκε στην πρώτη ταινία του Κρουζ και κυκλοφόρησε ως single, φτάνοντας στο Top 10 του Billboard το 1996. Μια εκδοχή που πιστωνόταν στον Σίφριν παραλίγο να μπει στο Top 40 το 1968.

Ο Σίφριν υπέγραψε περισσότερες από 100 μουσικές για ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, όπως τα «Mannix», «Bullitt», «THX 1138», «Enter the Dragon», «The Four Musketeers», «The Eagle Has Landed», «Tango», «Bringing Down the House» και «After the Sunset».

Γεννημένος στις 21 Ιουνίου 1932 στο Μπουένος Άιρες, ήταν γιος του πρώτου κοντραμπασίστα της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Μπουένος Άιρες.

Ως τζαζ πιανίστας, συνεργάστηκε με θρύλους όπως οι Ντίζι Γκιλέσπι, Σάρα Βον, Έλλα Φιτζέραλντ, Σταν Γκέτζ, Κάουντ Μπέισι και Κένι Μπουρέλ.

Ο Σίφριν κυκλοφόρησε περισσότερα από 50 άλμπουμ από το 1957 έως το 2018 και συμμετείχε σε πάνω από 40 σάουντρακ.

Το 2008, δημοσίευσε την αυτοβιογραφία του με τίτλο «Mission Impossible: My Life in Music», όπου έγραψε: «Στη μουσική, οι επιλογές είναι άπειρες. Οι δυνατότητες συνδυασμού ήχων με τα ακουστικά όργανα μιας συμφωνικής ορχήστρας, μιας τζαζ μπάντας ή ενός δωματίου μουσικής δεν έχουν εξαντληθεί ακόμα. Αυτό που έχει γίνει στον τομέα της ηλεκτρονικής μουσικής μέχρι σήμερα δεν έχει καν αγγίξει την επιφάνεια ενός τεράστιου ηπείρου που πρέπει να εξερευνηθεί».

Με πληροφορίες από: Deadline, Variety