O υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου και αναφέρθηκε και στις ευκαιρίες για επενδύσεις, που παρουσιάζονται μετά τις δύο πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες, με επίκεντρο την χώρα μας.

Ο κ. Ράιτ, αρχικά ανέφερε ότι, «η Ελλάδα είναι ήδη τεράστια στην μετακίνηση, περίπου του ενός τρίτου, του παγκόσμιου LNG. Έτσι, ένας μεγάλος μεταφορέας ακτοπλοϊκά ήδη, τώρα με αναπτυσσόμενα τερματικά εδώ, για να καταλήγει το LNG των ΗΠΑ. Μπορεί να διανέμει στις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, σε πολλά διαφορετικά έθνη. Νομίζω ότι θα δείτε επίσης ότι θα οδηγήσει στη μείωση των τιμών ενέργειας της Ελλάδας».

Απαντώντας στην ερώτηση «η τιμή του LNG, συχνά τριπλασιάζεται μέχρι τη στιγμή που καταλήγει στις ευρωπαϊκές αγορές. Σχεδιάζετε μέτρα για να το αλλάξτε αυτό;», ο κ. Ράιτ τόνισε ότι «είναι ακριβό να κινείσαι σε μικρές ποσότητες, αλλά αν χτίσετε μεγαλύτερους αγωγούς και έχετε τακτικά δρομολόγια πλοίων και το μετακινήσετε σε μεγαλύτερες ποσότητες, αυτά θα επιτρέψουν να μειωθεί το κόστος. Η υπογραφή αυτή της πρώτης μακροπρόθεσμης σύμβασης ελληνικής εταιρείας με την εταιρεία των ΗΠΑ σήμερα, αυτή είναι η αρχή της διαδρομής προς την μείωση του κόστους του φυσικού αερίου».

Σχετικά με το κόστος του LNG για την Ελλάδα και την προοπτική μείωσης των τιμών, ο κ. Ράιτ ανέφερε: «Αν επεκτείνετε το μέγεθος του τερματικού, χτίζετε αποθήκη ενέργειας, όλα όσα αναφέρατε, υπάρχουν τρόποι για να οδηγήσουν τις τιμές παρακάτω. Νομίζω ότι θα δείτε ενδιαφερόμενα μέρη από αμερικανικές επιχειρήσεις για συνεργασία με ελληνικές εταιρείες».

Δείτε τη συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1: