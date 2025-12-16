Κρεμλίνο: Η πρόταση του Κιέβου για εκεχειρία τα Χριστούγεννα εξαρτάται από την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας

Σύνοψη από το

  • Το Κρεμλίνο δήλωσε πως μια εκεχειρία τα Χριστούγεννα, την οποία πρότεινε η Ουκρανία, θα εξαρτηθεί από το αν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία.
  • Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε την ιδέα μιας κατάπαυσης του πυρός, με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου να απαντά: «Η ερώτηση είναι τώρα κατά πόσον εμείς… θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή όχι».
  • Η Ρωσία δεν είναι πιθανόν να συμμετάσχει αν η Ουκρανία εστιάσει σε «βραχυπρόθεσμες, μη βιώσιμες λύσεις», καθώς «δεν θέλουμε μια εκεχειρία να δώσει στην Ουκρανία μία ανάπαυλα και να ετοιμαστεί για συνέχιση του πολέμου».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Κρεμλίνο: Η πρόταση του Κιέβου για εκεχειρία τα Χριστούγεννα εξαρτάται από την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας
Φωτογραφία: AP

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα πως μια εκεχειρία τα Χριστούγεννα, την οποία πρότεινε η Ουκρανία, θα εξαρτηθεί από το αν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία ή όχι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες, Δευτέρα, πως το Κίεβο υποστηρίζει την ιδέα μιας κατάπαυσης του πυρός, ιδιαίτερα για τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές, κατά την περίοδο των Χριστουγέννων.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την ιδέα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, είπε: «Η ερώτηση είναι τώρα κατά πόσον εμείς, όπως λέει ο πρόεδρος (Ντόναλντ) Τραμπ, θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή όχι».

Ο Πεσκόφ είπε πως η Ρωσία δεν είναι πιθανόν να συμμετάσχει σε μια τέτοια κατάπαυση του πυρός αν η Ουκρανία εστιάσει σε «βραχυπρόθεσμες, μη βιώσιμες λύσεις» παρά σε μια διευθέτηση που θα έχει διάρκεια.

«Θέλουμε ειρήνη. Δεν θέλουμε μια εκεχειρία να δώσει στην Ουκρανία μία ανάπαυλα και να ετοιμαστεί για συνέχιση του πολέμου», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

«Θέλουμε να σταματήσουμε αυτό τον πόλεμο, να επιτύχουμε τους στόχους μας, να διασφαλίσουμε τα συμφέροντά μας, και να εγγυηθούμε ειρήνη στην Ευρώπη για το μέλλον. Αυτό είναι που θέλουμε».

Ο Πεσκόφ είπε πως η Μόσχα δεν έχει δει ακόμη λεπτομέρειες των προτάσεων για εγγυήσεις ασφαλείας κατά τα πρότυπα του ΝΑΤΟ για την Ουκρανία που πρότεινε να παράσχει η Ουάσινγκτον σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ και της Ευρώπης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Προειδοποίηση από το Lancet: Τα επεξεργασμένα τρόφιμα μπορεί να ευθύνονται για την ανάπτυξη σοβαρών νόσων

Ψηφιακό Άλμα για τα Σπάνια Νοσήματα: Δύο καινοτόμα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης στην υπηρεσία των ασθενών

Μετρό Θεσσαλονίκης: Πιλοτική 24ωρη λειτουργία στις 20 και 27 Δεκεμβρίου

Τσιάρας: Καλούμε τους αγρότες να έρθουν να συζητήσουμε για την επίλυση του θέματος

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
08:23 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Γαλλία: Ισχυρή έκρηξη σε τετραώροφη πολυκατοικία στη Λιόν – Δύο παιδιά σκοτώθηκαν

Δυο παιδιά έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας έκρηξης σε πολυκατοικία στην κοινότητα Τρεβού, προάστιο...
07:53 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Ρομπ και Μισέλ Ράινερ: Φωτογραφίες από τη στιγμή που οι αρχές συλλαμβάνουν τον γιο τους – Ο «μεγάλος καβγάς» πριν από την τραγωδία

Οι αρχές τους Λος Άντζελες έδωσαν στη δημοσιότητα υλικό από τη σύλληψη του 32χρονου Νικ Ράινερ...
06:54 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Αυστραλία: Οι δράστες της επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ είχαν ταξιδέψει στις Φιλιππίνες

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη μαζική ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε στην παραλία Μπόν...
06:47 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Κολομβία: Η Παλόμα Βαλένσια υποψήφια της δεξιάς για τις προεδρικές εκλογές του 2026

Το ισχυρότερο κόμμα της δεξιάς στην Κολομβία, το Δημοκρατικό Κέντρο (CD), ανακοίνωσε χθες Δευτ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα