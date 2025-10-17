Κομισιόν για ενδεχόμενη συνάντηση Πούτιν – Τραμπ στην Ουγγαρία: Δεν υπάρχει ταξιδιωτική απαγόρευση στον Ρώσο πρόεδρο

Enikos Newsroom

διεθνή

Κομισιόν

Τεχνικά δεν υπάρχει εμπόδιο στο ταξίδι του Βλαντίμιρ Πούτιν προς την Ουγγαρία, απάντησε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την στάση της ΕΕ απέναντι σε μία πιθανή συνάντηση του Ρώσου προέδρου με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως διευκρίνισε η εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ανίτα Χίπερ, ενώ ο Πούτιν και ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ έχουν υποστεί δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, δεν τους έχει επιβληθεί ταξιδιωτική απαγόρευση από την ΕΕ. Επομένως, τεχνικά δεν υπάρχει εμπόδιο στο ταξίδι του Πούτιν προς την Ουγγαρία.

Όσον αφορά τον ρόλο της Ουγγαρίας, η Κομισιόν σημείωσε ότι η χώρα εκπροσωπεί τα δικά της συμφέροντα και όχι της ΕΕ στο ζήτημα. Παρά το ένταλμα σύλληψης που εκκρεμεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τον Πούτιν, η Ουγγαρία παραμένει νομικά υποχρεωμένη να το εφαρμόσει έως την επίσημη αποχώρησή της από το Δικαστήριο, η οποία αναμένεται το επόμενο έτος. Ωστόσο, όπως ανέφερε η Κομισιόν, «κάθε κράτος μέλος διατηρεί διακριτική ευχέρεια στη λήψη αποφάσεων».

Σχετικά με την απαγόρευση των ρωσικών πτήσεων στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, η Ουγγαρία έχει τη δυνατότητα να ζητήσει εξαίρεση για υπερπτήσεις, κάτι που είναι καθαρά εθνική αρμοδιότητα.

Τέλος, για τη συνάντηση, η ΕΕ τόνισε πως «οποιαδήποτε συνάντηση που προάγει τη διαδικασία για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία είναι ευπρόσδεκτη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δωρεά οργάνων: 15.000 νέοι δωρητές σε 10 μέρες – Αύξηση 42% στις εγγραφές μετά το μήνυμα του Υπουργείου Υγείας

6 τροφές πλούσιες σε ασβέστιο για δυνατά οστά και για να προλάβετε την οστεοπόρωση

S&P Global Ratings: Απόψε η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο – Ποιες είναι οι προβλέψεις

Αμειβόμενη μαθητεία σε Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές της ΔΥΠΑ: Έως τις 19 Οκτωβρίου οι αιτήσεις – Οι ειδικότητες

Έχει χρώμα η σκοτεινή ύλη; Το μυστηριώδες υλικό ίσως αφήνει κόκκινα και μπλε «αποτυπώματα» στο φως – Τι έδειξε νέα μελέτη

Το iPad απέκτησε ξανά το τσιπ που χρειάζεται για να γίνει ο «αρχηγός» του Smart Home
περισσότερα
15:55 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Κρεμλίνο: Η συνάντηση Πούτιν-Τραμπ μπορεί να πραγματοποιηθεί σε δύο εβδομάδες – «Πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα»

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα πως μια συνάντηση των προέδρων Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ μ...
15:12 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Γερμανία: Νέες οδηγίες στους πολίτες για έκτακτες ανάγκες – Τι πρέπει να έχουν στην αποθήκη του σπιτιού τους

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και Βοήθειας για Καταστροφές (ΒΒΚ) της Γερμανίας ...
14:46 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Κρεμλίνο: «Επίθεση» φιλίας στον Τραμπ – Προτείνει την κατασκευή σήραγγας ύψους 8 δισ. για να ενωθούν Ρωσία και ΗΠΑ

Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να κατασκευάσουν μια σιδηροδρομική σήραγγα «Πούτιν...
14:09 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Θρίλερ με τον θάνατο του ιδρυτή της Mango: Οι αντιφάσεις στις καταθέσεις του γιου του και η «περίπλοκη» σχέση τους

Ο γιος του δισεκατομμυριούχου ιδιοκτήτη της Mango τέθηκε υπό επίσημη έρευνα ως ύποπτος για ανθ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης