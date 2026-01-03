Κιρ Στάρμερ: Η Βρετανία «δεν θα χύσει ούτε ένα δάκρυ» για το τέλος του καθεστώτος Μαδούρο – «Θέλουμε μια ομαλή μετάβαση»

  • Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι η Βρετανία «δεν θα χύσει ούτε ένα δάκρυ» για το τέλος του καθεστώτος του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα.
  • Το Ηνωμένο Βασίλειο υποστηρίζει εδώ και καιρό μια μετάβαση της εξουσίας στη Βενεζουέλα, θεωρώντας τον Μαδούρο «έναν παράνομο πρόεδρο».
  • Η βρετανική κυβέρνηση θα συζητήσει με τις ΗΠΑ «τις ερχόμενες ημέρες» για μια ασφαλή και ειρηνική μετάβαση σε μια νόμιμη κυβέρνηση που να αντανακλά τη βούληση του λαού της Βενεζουέλας.
Η Βρετανία «δεν θα χύσει ούτε ένα δάκρυ» για το τέλος του καθεστώτος του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα, δήλωσε σήμερα ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ανακοινώνοντας συζητήσεις με την Ουάσινγκτον «τις ερχόμενες ημέρες» για το θέμα αυτό.

LIVE – Βενεζουέλα: Στην Νέα Υόρκη υπό κράτηση ο Νικολάς Μαδούρο – Η φωτογραφία με τις χειροπέδες στα γραφεία της DEA – Όλες οι εξελίξεις

«Το Ηνωμένο Βασίλειο υποστηρίζει εδώ και καιρό μια μετάβαση της εξουσίας στη Βενεζουέλα. Θεωρούμε ότι ο Μαδούρο είναι ένας παράνομος πρόεδρος και δεν θα χύσουμε ούτε ένα δάκρυ για το τέλος του καθεστώτος του», ανέφερε ο Βρετανός ηγέτης σε ανακοίνωση.

Ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι χάρηκε που είδε το τέλος της διακυβέρνησης του προέδρου Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα και ότι θα ήθελε μια ομαλή μετάβαση σε μια κυβέρνηση που θα αντανακλά καλύτερα τη βούληση των Βενεζουελάνων.

«Η βρετανική κυβέρνηση θα συζητήσει την κατάσταση όπως εξελίσσεται με τους ομολόγους της στις ΗΠΑ τις ερχόμενες ημέρες, καθώς επιδιώκουμε μια ασφαλή και ειρηνική μετάβαση σε μια νόμιμη κυβέρνηση που να αντανακλά τη βούληση του λαού της Βενεζουέλας», πρόσθεσε.


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

