Κίεβο: Καλεί τη Ρωσία να παράσχει κατάλογο των Ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου – Ζαχάροβα: «Σαμποτάρουν την ανταλλαγή»

Ο Ντμίτρο Λούμπινετς, επίτροπος του ουκρανικού κοινοβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, κάλεσε την Κυριακή (3/11) τη Ρωσία να παράσχει κατάλογο των Ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου που είναι διαθέσιμοι για ανταλλαγή, αφού η Μόσχα κατηγόρησε το Κίεβο ότι σαμποτάρει τη διαδικασία ανταλλαγής.

«Θα ήθελα να λάβω από τον Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ρωσικής Ομοσπονδίας όλους τους καταλόγους των Ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου, τους οποίους η Ρωσική Ομοσπονδία είναι έτοιμη να επιστρέψει επειγόντως», έγραψε ο Λούμπινετς στο κανάλι ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

«Είμαστε πάντα έτοιμοι να ανταλλάξουμε αιχμαλώτους πολέμου», προσέθεσε.

Νωρίτερα, η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα είχε κατηγορήσει την Ουκρανία ότι ουσιαστικά σαμποτάρει τη διαδικασία της ανταλλαγής αιχμαλώτων πολέμου.

Η Ζαχάροβα υποστήριξε ότι το ρωσικό υπουργείο Άμυνας πρόσφερε στο Κίεβο την παράδοση 935 Ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου και η Ουκρανία πήρε μόλις τους 279 από αυτούς.

Το Κίεβο και η Μόσχα ανταλλάσσουν συχνά αιχμαλώτους μετά τη ρωσική εισβολή του 2022. Η τελευταία ανταλλαγή πραγματοποιήθηκε στα μέσα Οκτωβρίου με την κάθε πλευρά να φέρνει πίσω στην πατρίδα της 95 αιχμαλώτους.

