Καραϊβική: Τρεις νεκροί σε νέο πλήγμα των ΗΠΑ κατά σκάφους που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά

Τρεις άνδρες έχασαν τη ζωή τους ύστερα από νέο αμερικανικό πλήγμα εναντίον ύποπτου πλοίου που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά σε διεθνή ύδατα στην Καραϊβική, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ.

Όπως έκανε γνωστό ο ίδιος με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, οι επιχειρήσεις κατά των πλοίων ναρκοτρομοκρατών θα συνεχιστούν «έως ότου σταματήσει η διακίνηση επικίνδυνων ναρκωτικών που απειλούν τον αμερικανικό πληθυσμό».

As we’ve said before, vessel strikes on narco-terrorists will continue until their the poisoning of the American people stops. Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist… pic.twitter.com/gQF9LpSjqD — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 7, 2025

Σύμφωνα με τον Χέγκσεθ, δεν υπήρξαν απώλειες μεταξύ των αμερικανικών δυνάμεων, ενώ τρεις άνδρες που επέβαιναν στο ύποπτο σκάφος σκοτώθηκαν κατά την επίθεση.

Στην ίδια ανάρτηση, ο Υπουργός δημοσίευσε βίντεο διάρκειας 18 δευτερολέπτων, στο οποίο φαίνεται το πλοίο να δέχεται επίθεση και να εκρήγνυται στη θάλασσα.