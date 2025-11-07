Καραϊβική: Τρεις νεκροί σε νέο πλήγμα των ΗΠΑ κατά σκάφους που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά

Καραϊβική: Τρεις νεκροί σε νέο πλήγμα των ΗΠΑ κατά σκάφους που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά

Τρεις άνδρες έχασαν τη ζωή τους ύστερα από νέο αμερικανικό πλήγμα εναντίον ύποπτου πλοίου που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά σε διεθνή ύδατα στην Καραϊβική, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ.

Όπως έκανε γνωστό ο ίδιος με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, οι επιχειρήσεις κατά των πλοίων ναρκοτρομοκρατών θα συνεχιστούν «έως ότου σταματήσει η διακίνηση επικίνδυνων ναρκωτικών που απειλούν τον αμερικανικό πληθυσμό».

Σύμφωνα με τον Χέγκσεθ, δεν υπήρξαν απώλειες μεταξύ των αμερικανικών δυνάμεων, ενώ τρεις άνδρες που επέβαιναν στο ύποπτο σκάφος σκοτώθηκαν κατά την επίθεση.

Στην ίδια ανάρτηση, ο Υπουργός δημοσίευσε βίντεο διάρκειας 18 δευτερολέπτων, στο οποίο φαίνεται το πλοίο να δέχεται επίθεση και να εκρήγνυται στη θάλασσα.

