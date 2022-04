Κάμαλα Χάρις: Θετική στον κορονοϊό η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ

Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, διαγνώστηκε την Τρίτη θετική στον κορονοϊό, αλλά δεν έχει εμφανίσει συμπτώματα, όπως γνωστοποίησε εκπρόσωπός της.

Η Κάμαλα Χάρις δεν είχε έρθει σε στενή επαφή με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, όπως σημείωσε η εκπρόσωπος της αντιπροέδρου των ΗΠΑ, η Κίρστεν Άλεν. Θα παραμείνει σε καραντίνα στο σπίτι της και θα επιστρέψει στον Λευκό Οίκο, αφού πρώτα αναρρώσει, συμπλήρωσε.

Ο αριθμός των μολύνσεων έχει παρουσιάσει αύξηση σε ορισμένες αμερικανικές πολιτείες λόγω της εξαιρετικά μεταδοτικής παραλλαγής Όμικρον ΒΑ.2.

Θετικοί στον κορονοϊό βρέθηκαν πρόσφατα, μεταξύ άλλων, ο σύζυγος της αντιπροέδρου των ΗΠΑ, ο Νταγκ Έμχοφ, ο διευθυντής επικοινωνίας της Χάρις, ο Τζαμάλ Σίμονς, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκι και η αναπληρώτριά της Καρίν Ζαν-Πιερ.

Today I tested positive for COVID-19. I have no symptoms, and I will continue to isolate and follow CDC guidelines. I’m grateful to be both vaccinated and boosted.

— Vice President Kamala Harris (@VP) April 26, 2022