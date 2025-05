Κάμαλα Χάρις: Καταγγέλλει τον Τραμπ για «εγωιστική» άσκηση εξουσίας – «Τιμωρούμε όσους λένε την αλήθεια»

Η πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, κατήγγειλε την Τετάρτη (30/4) μια «εγωιστική» άσκηση της εξουσίας από τον Ντόναλντ Τραμπ στην πρώτη μεγάλη ομιλία της μετά την ήττα της στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Η Δημοκρατική, η οποία βρίσκεται ανάμεσα, σύμφωνα με τις αμερικανικές εφημερίδες, σε μια νέα υποψηφιότητα για τον Λευκό Οίκο το 2028 ή στο να διεκδικήσει να εκλεγεί κυβερνήτης της Καλιφόρνια το 2026, κάλεσε τους Αμερικανούς να μην επιτρέψουν να ξεγελαστούν από το «χάος» στην αρχή της θητείας του Ρεπουμπλικανού δισεκατομμυριούχου, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ ακολουθεί ένα «πρόγραμμα που έχει διαμορφωθεί εδώ και δεκαετίες» από το συντηρητικό του κόμμα.

Το πρόγραμμα αυτό έχει στόχο «να μειώσει τη δημόσια εκπαίδευση, να μειώσει το μέγεθος της κυβέρνησης, στη συνέχεια να ιδιωτικοποιήσει τις υπηρεσίες της. Όλα αυτά παρέχοντας φοροελαφρύνσεις στους πιο πλούσιους», πρόσθεσε.

In a powerful moment, Kamala Harris describes Trump’s presidency as chaos and says she warned voters that Tariffs would lead to a recession. She was right about everything. Anyone who voted for Trump should be ashamed of themselves.

