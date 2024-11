Κάμαλα Χάρις: «Δεν θα κάνω ποτέ πίσω για το μέλλον μας – Συμφωνήσαμε με τον Τραμπ για μια ειρηνική μετάβαση εξουσίας»

Υπό τους ήχους του τραγουδιού Freedom, η Κάμαλα Χάρις ανέβηκε στη σκηνή και μίλησε με πάθος στο έθνος, ενώ το πλήθος επευφημούσε και ζητωκραύγαζε. «Σας αγαπώ και εγώ», είπε συγκινημένη, απευθυνόμενη στο κοινό.

«Η καρδιά μου είναι γεμάτη ευγνωμοσύνη για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε και γεμάτη αγάπη για αυτή τη χώρα», υπογράμμισε με έμφαση η Χάρις, θέλοντας να εκφράσει την βαθιά της ευγνωμοσύνη.

Η ίδια τόνισε πως «το φως της Αμερικής θα συνεχίσει να λάμπει, όσο παραμένουμε αφοσιωμένοι στον αγώνα». Η Χάρις δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει την οικογένειά της, τον Τζο Μπάιντεν και την ομάδα που στήριξε την εκστρατεία της, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό τους ρόλο στην επιτυχία.

Kamala Harris delivers concession speech after losing presidential race to Donald Trump.

“The light of America’s promise will always burn bright, as long as we never give up and as long as we keep fighting,” Harris said. pic.twitter.com/ka8i7uJvVR

