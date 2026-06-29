Καλιφόρνια: Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας από πυροβολισμούς σε «fan zone» του Μουντιάλ

Ένα αιματηρό επεισόδιο με έναν νεκρό και έναν βαριά τραυματία σημειώθηκε την Κυριακή σε «fan zone» για το Μουντιάλ 2026 στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια. Οι πυροβολισμοί έλαβαν χώρα στο San Pedro Square, αλλά όχι κατά τη διάρκεια προβολής αγώνα, με την αστυνομία να ερευνά το περιστατικό ως ανθρωποκτονία.

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Διεθνή Νέα

Μουντιάλ πυροβολισμοί Καλιφόρνια fan zone
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αιματηρό επεισόδιο με απολογισμό έναν νεκρό και έναν βαριά τραυματία σημειώθηκε την Κυριακή σε «fan zone» του Μουντιάλ 2026 στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια.
  • Το περιστατικό συνέβη σε χρόνο κατά τον οποίο δεν υπήρχε αγωνιστική δράση. Η αστυνομία ερευνά το συμβάν ως ανθρωποκτονία και απέκλεισε την περιοχή.
  • Το αιματηρό συμβάν έλαβε χώρα στο San Pedro Square, ένα δημοφιλές σημείο συγκέντρωσης για τους αγώνες του Μουντιάλ, με την περιοχή να αποκλείεται και τα μπαρ να κλείνουν.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αιματηρό επεισόδιο με απολογισμό έναν νεκρό και έναν βαριά τραυματία σημειώθηκε την Κυριακή σε δημοφιλή χώρο διασκέδασης στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια, ο οποίος λειτουργεί ως «fan zone» για τη μετάδοση των αγώνων του Μουντιάλ 2026.

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Το περιστατικό συνέβη σε χρόνο κατά τον οποίο δεν υπήρχε αγωνιστική δράση, καθώς το μοναδικό προγραμματισμένο παιχνίδι της ημέρας είχε ολοκληρωθεί νωρίτερα.

Το χρονικό της επίθεσης

Το μοναδικό ματς της ημέρας για το τουρνουά είχε τελειώσει γύρω στις 2:00 μ.μ. τοπική ώρα, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπήρχε κάποια προβολή αγώνα τη στιγμή των πυροβολισμών.

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Η αστυνομία του Σαν Χοσέ, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ένα θύμα ανακοινώθηκε ως νεκρό στο σημείο. Το δεύτερο θύμα μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο με τραύματα απειλητικά για τη ζωή του».

Παράλληλα, οι αρχές απέκλεισαν την περιοχή για τη συλλογή στοιχείων.

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«Αυτό το περιστατικό ερευνάται ως ανθρωποκτονία. Αρκετοί γύρω δρόμοι είναι κλειστοί στην περιοχή», σημείωσαν.

Πανικός στο San Pedro Square

Το αιματηρό συμβάν έλαβε χώρα στο San Pedro Square, ένα από τα πολλά σημεία της ευρύτερης περιοχής του Σαν Φρανσίσκο όπου συγκεντρώνονται μεγάλα πλήθη για να παρακολουθήσουν σε γιγαντοοθόνες τις αναμετρήσεις του Μουντιάλ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η περιοχή του Bay Area, η οποία διαθέτει αρκετές δεκάδες fan zones, έχει φιλοξενήσει μέχρι στιγμής πέντε αγώνες της διοργάνωσης, με πιο πρόσφατο το νοκ άουτ παιχνίδι της περασμένης Τετάρτης ανάμεσα στη Βοσνία και τις συνδιοργανώτριες ΗΠΑ.


Δημοσιογράφος του πρακτορείου Reuters που βρέθηκε στο σημείο κατέγραψε ισχυρή αστυνομική παρουσία και πολυάριθμα περιπολικά, ενώ είδε ένστολους να απομακρύνουν εσπευσμένα από την περιοχή ένα άτομο πάνω σε φορείο, το οποίο ήταν μερικώς καλυμμένο με λευκό σεντόνι.


Μετά το περιστατικό, η σκηνή αποκλείστηκε με κορδέλες και τα περισσότερα μπαρ της περιοχής έκλεισαν.

Μαρτυρία από το σημείο του εγκλήματος

Μια γυναίκα που εργάζεται ως προσωπικό ασφαλείας στον χώρο, η οποία θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της καθώς δεν είχε εξουσιοδότηση να μιλήσει στα μέσα ενημέρωσης, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε βλέποντας το τραυματισμένο θύμα σε κατάσταση σοκ.

«Το άτομο εξακολουθούσε να βογκά και να στενάζει. Υπήρχε αίμα γύρω από τον λαιμό και το πάνω μέρος της πλάτης του. Η αστυνομία μιλούσε με την ασφάλεια και μερικούς μάρτυρες», είπε χαρακτηριστικά.

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