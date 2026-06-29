Καλιφόρνια: Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας από πυροβολισμούς σε «fan zone» του Μουντιάλ

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Αιματηρό επεισόδιο με απολογισμό έναν νεκρό και έναν βαριά τραυματία σημειώθηκε την Κυριακή σε δημοφιλή χώρο διασκέδασης στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια, ο οποίος λειτουργεί ως «fan zone» για τη μετάδοση των αγώνων του Μουντιάλ 2026.

Το περιστατικό συνέβη σε χρόνο κατά τον οποίο δεν υπήρχε αγωνιστική δράση, καθώς το μοναδικό προγραμματισμένο παιχνίδι της ημέρας είχε ολοκληρωθεί νωρίτερα.

Το χρονικό της επίθεσης

Το μοναδικό ματς της ημέρας για το τουρνουά είχε τελειώσει γύρω στις 2:00 μ.μ. τοπική ώρα, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπήρχε κάποια προβολή αγώνα τη στιγμή των πυροβολισμών.

Η αστυνομία του Σαν Χοσέ, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ένα θύμα ανακοινώθηκε ως νεκρό στο σημείο. Το δεύτερο θύμα μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο με τραύματα απειλητικά για τη ζωή του».

Παράλληλα, οι αρχές απέκλεισαν την περιοχή για τη συλλογή στοιχείων.



«Αυτό το περιστατικό ερευνάται ως ανθρωποκτονία. Αρκετοί γύρω δρόμοι είναι κλειστοί στην περιοχή», σημείωσαν.

Πανικός στο San Pedro Square

Το αιματηρό συμβάν έλαβε χώρα στο San Pedro Square, ένα από τα πολλά σημεία της ευρύτερης περιοχής του Σαν Φρανσίσκο όπου συγκεντρώνονται μεγάλα πλήθη για να παρακολουθήσουν σε γιγαντοοθόνες τις αναμετρήσεις του Μουντιάλ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η περιοχή του Bay Area, η οποία διαθέτει αρκετές δεκάδες fan zones, έχει φιλοξενήσει μέχρι στιγμής πέντε αγώνες της διοργάνωσης, με πιο πρόσφατο το νοκ άουτ παιχνίδι της περασμένης Τετάρτης ανάμεσα στη Βοσνία και τις συνδιοργανώτριες ΗΠΑ.

Large crowd packs San Jose’s San Pedro Square Market for Mexico’s second World Cup match against South Korea on Thursday. 🇲🇽🇰🇷 pic.twitter.com/wHZnU6JXiN — San Francisco Chronicle (@sfchronicle) June 19, 2026



Δημοσιογράφος του πρακτορείου Reuters που βρέθηκε στο σημείο κατέγραψε ισχυρή αστυνομική παρουσία και πολυάριθμα περιπολικά, ενώ είδε ένστολους να απομακρύνουν εσπευσμένα από την περιοχή ένα άτομο πάνω σε φορείο, το οποίο ήταν μερικώς καλυμμένο με λευκό σεντόνι.

One person was killed and another seriously injured in a shooting at San Pedro Square in San Jose, California, a venue that has been hosting FIFA World Cup fan zone screenings. No World Cup match was being shown at the time of the incident. Police are investigating.#USA… pic.twitter.com/W8drDRrKIx — IranPress (@IranPress_eng) June 29, 2026



Μετά το περιστατικό, η σκηνή αποκλείστηκε με κορδέλες και τα περισσότερα μπαρ της περιοχής έκλεισαν.

Μαρτυρία από το σημείο του εγκλήματος

Μια γυναίκα που εργάζεται ως προσωπικό ασφαλείας στον χώρο, η οποία θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της καθώς δεν είχε εξουσιοδότηση να μιλήσει στα μέσα ενημέρωσης, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε βλέποντας το τραυματισμένο θύμα σε κατάσταση σοκ.

«Το άτομο εξακολουθούσε να βογκά και να στενάζει. Υπήρχε αίμα γύρω από τον λαιμό και το πάνω μέρος της πλάτης του. Η αστυνομία μιλούσε με την ασφάλεια και μερικούς μάρτυρες», είπε χαρακτηριστικά.