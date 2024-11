Ισραηλινό χτύπημα στο νότιο Λίβανο – Επιδρομή των IDF σε αποθήκη πυραύλων της Χεζμπολάχ

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε το μεσημέρι της Πέμπτης (28/11) ότι πραγματοποίησε επιδρομή σε αποθήκη της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, καθώς -όπως αναφέρει- εντοπίστηκε δραστηριότητα στην περιοχή.

Η εγκατάσταση είχε χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς, σύμφωνα με τους IDF.

Είχε προηγηθεί επιβεβαίωση του Ισραηλινού στρατού για επίθεση με drones εναντίον υπόπτων κοντά στα σύνορα, ενώ η Χεζμπολάχ, αναφέρει ότι παρακολουθεί την αποχώρηση ισραηλινών στρατευμάτων και είναι σε ετοιμότητα. Ωστόσο, στο μεταξύ, καραβάνια εκτοπισμένων συνεχίζουν να επιστρέφουν στις εγκαταλελειμμένες πόλεις και χωριά τους στο νότιο Λίβανο.

ISRAEL BREAKS CEASEFIRE IN LEBANON

An Israeli raid on the Tebna area between Al-Bissarieh and Tefahta, south Lebanon

[Via @SuppressedNws] pic.twitter.com/RhhPSMVqs2

November 28, 2024