Ισραήλ: Τρεις τραυματίες έπειτα από επίθεση με μαχαίρι στο Τελ Αβίβ – Νεκρός ο δράστης

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ένας σοβαρά σήμερα στο Τελ Αβίβ στο Ισραήλ έπειτα από επίθεση με μαχαίρι, ο δράστης της οποίας σκοτώθηκε, ανακοίνωσε η υπηρεσία πρώτων βοηθειών Magen David Adom (MDA).

«Ο τρομοκράτης εξοντώθηκε» πρόσθεσε η Magen David Adom, το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού, σε ανακοίνωση.

Η αστυνομία δεν επιβεβαίωσε αμέσως τον τρομοκρατικό χαρακτήρα της επίθεσης.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε το άψυχο σώμα ενός άνδρα να κείτεται στο σημείο της επίθεσης.

Footage from only moments after the Terrorist Attack in Tel-Aviv. pic.twitter.com/w66hFl3D4M

— OSINTdefender (@sentdefender) January 21, 2025