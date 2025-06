Ισραήλ: «Θα είχαμε εξοντώσει τον Χαμενεΐ – Το κατάλαβε και κρύφτηκε σε πολύ μεγάλο βάθος» υποστηρίζει ο υπουργός Άμυνας της χώρας

Το Ισραήλ θα σκότωνε τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, αν ήταν δυνατόν κατά τον 12ημερο πόλεμο μεταξύ τους, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς.

«Εκτιμώ ότι αν ο Χαμενεΐ ήταν στο πεδίο ορατότητάς μας, θα τον είχαμε εξοντώσει», είπε ο Κατζ σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στη δημόσια τηλεόραση Kan.

