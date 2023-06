Ισραήλ: Τέσσερις νεκροί σε επεισόδιο στα σύνορα με την Αίγυπτο

Τρεις ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σήμερα από πυρά Αιγύπτιου «αστυνομικού» κοντά στα σύνορα του Ισραήλ με την Αίγυπτο. Οι ισραηλινές δυνάμεις απάντησαν στα πυρά και σκότωσαν τον ένοπλο σε ένα σπάνιο επεισόδιο οι συνθήκες του οποίου παραμένουν συγκεχυμένες.

Ο αιγυπτιακός στρατός ανακοίνωσε από την πλευρά του πως ένα «μέλος των δυνάμεων ασφαλείας που καταδίωκε λαθρεμπόρους ναρκωτικών» διέσχισε το σημείο ελέγχου ανάμεσα στις δύο χώρες. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ακολούθησε «ανταλλαγή πυρών με τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας, η οποία προκάλεσε τρεις νεκρούς στην ισραηλινή πλευρά». Ο Αιγύπτιος σκοτώθηκε επίσης κατά τη σύγκρουση αυτή. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είχαν αρχικά ανακοινώσει το θάνατο δύο στρατιωτών από τις σφαίρες ενός «επιτιθεμένου» σήμερα το πρωί κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο.

Οι ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν στη συνέχεια πως σκοτώθηκε και ένας τρίτος στρατιώτης σε ανταλλαγή πυρών που σημειώθηκε το μεσημέρι με έναν αιγύπτιο «αστυνομικό», για τον οποίο πιστεύεται ότι ήταν αυτός που είχε πραγματοποιήσει την αρχική επίθεση. Στρατιώτες τον αναζήτησαν και τον σκότωσαν σε ανταλλαγή πυρών, πάντα σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Οι δύο πρώτοι στρατιώτες που σκοτώθηκαν είχαν αρχίσει χθες, Παρασκευή, το βράδυ, βάρδια φρουράς σε φυλάκιο του ισραηλινού στρατού στη μεθοριακή ζώνη με την Αίγυπτο, στην έρημο του Νεγκέβ, θέατρο επανειλημμένων επεισοδίων που συνδέονται με το λαθρεμπόριο νακρωτικών. Τα πτώματά τους βρέθηκαν σήμερα το πρωί, ανέφερε στρατιωτικός εκπρόσωπος.

Αμέσως άρχισε επιχείρηση για να βρεθεί ο ύποπτος για τους φόνους, ο οποίος εντοπίσθηκε μερικές ώρες αργότερα στην ίδια ζώνη, σε ισραηλινό έδαφος.

«Το μεσημέρι, στη διάρκεια των ερευνών, οι ισραηλινοί στρατιώτες εντόπισαν τον επιτιθέμενο σε ισραηλινό έδαφος», ανέφεραν οι ένοπλες δυνάμεις σε ανακοίνωσή τους.

Κατά την ανταλλαγή πυρών που ακολούθησε, σκοτώθηκαν ο επιτιθέμενος καθώς και ένας ισραηλινός στρατιώτης, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Από τους δύο στρατιώτες που σκοτώθηκαν κατά την αρχική επίθεση, ο ένας ήταν γυναίκα, η 19χρονη Λία Μπεν Νουν, ανέφερε ο ισραηλινός στρατός. Η μονάδα του ισραηλινού στρατού που περιπολεί στα ισραηλινοαιγυπτιακά σύνορα είναι μικτή.

«Έρευνα διεξάγεται σε πλήρη συνεργασία με τον αιγυπτιακό στρατό», διευκρινίζεται στο κείμενο.

Ο ισραηλινός στρατός άρχισε επίσης έρευνα για να διαπιστωθεί πώς ο επίτιθέμενος κατάφερε να περάσει τον ύψους πολλών μέτρων φράκτη που υπάρχει κατά μήκος αυτών των συνόρων, διευκρίνισε στρατιωτικός εκπρόσωπος.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως εξακολουθούν να υπάρχουν σκοτεινά σημεία για τα δύο επεισόδια και για τα κίνητρα του επιτιθέμενου. Έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για να προσδιοριστεί αν και άλλοι επιτιθέμενοι κατάφεραν να διεισδύσουν στο ισραηλινό έδαφος, είπε.

Η Αίγυπτος ήταν η πρώτη αραβική χώρα που υπέγραψε συνθήκη ειρήνης με το Ισραήλ το 1979. Εντούτοις στα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών δραστηριοποιούνται λαθρέμποροι ναρκωτικών και τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί ανταλλαγές πυρών ανάμεσα σε λαθρεμπόρους και ισραηλινούς στρατιώτες που σταθμεύουν κατά μήκος των συνόρων.

(Φωτό: Reuters)

🚨 Egyptian soldier broke into Israel and shot several Israeli soldiers, killing 3.

The soldier died during the operation. The Cradle News….. pic.twitter.com/0l952jisAU

— Suat Kılıçtaş (@Suatklcts) June 3, 2023