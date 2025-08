Ισραήλ: Σφοδρή επίθεση του γιου του Νετανιάχου κατά του Κατάρ – «Η κύρια δύναμη πίσω από το άνευ προηγουμένου κύμα αντισημιτισμού»

Ο γιος του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, Γιαίρ, αποκαλεί σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter) τον εμίρη του Κατάρ Ταμίμ Μπιν Χαμάντ αλ Θάνι και τη μητέρα του Μόζα μπιντ Νάσερ «σύγχρονους Χίτλερ και Γκέμπελς», ισχυριζόμενος ότι η Ντόχα είναι «η κύρια δύναμη πίσω από το άνευ προηγουμένου κύμα αντισημιτισμού σε όλο τον κόσμο, που δεν έχει ξαναδεί από τη δεκαετία του 1930 και του 1940».

«Κάθε Εβραίος σε όλο τον κόσμο βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο λόγω της δεκαετούς δυσφήμισης των Εβραίων και του εβραϊκού κράτους από το Κατάρ, που τροφοδοτείται από τα δισεκατομμύρια δολάρια που επενδύει σε αυτό», γράφει ο νεότερος Νετανιάχου στο Twitter, χωρίς, πάντως, να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

Qatar is the main force behind the unprecedented wave of antisemitism around the world, not seen since the 1930s and 1940s.

Qatar is the modern-day Nazi Germany.

Every Jew around the world is in grave danger because of the decades-long vilification of Jews and the Jewish state by…

— Yair Netanyahu🇮🇱 (@YairNetanyahu) August 4, 2025