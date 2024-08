Ισραήλ: Σειρήνες ήχησαν στο Ρισόν Λε Ζιόν – Η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για την εκτόξευση ρουκέτας

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε σήμερα το βράδυ μια ρουκέτα «M90» στο Τελ Αβίβ, ως απάντηση στις «ισραηλινές σφαγές κατά αμάχων», όπως ανέφερε.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι η ρουκέτα έπεσε σε μη κατοικημένη περιοχή.

Σύμφωνα με την ισραηλινή άμυνα, οι σειρήνες ήχησαν γύρω στις 10 το βράδυ (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στο Ρισόν ΛεΖιόν, πόλη νοτίως του Τελ Αβίβ. «Ένα βλήμα που διαπιστώθηκε ότι προήλθε από τη Λωρίδα της Γάζας έπεσε σε ακατοίκητη τοποθεσία, στην περιοχή Ρισόν ΛεΖιόν», ανακοίνωσε ο στρατός.

⚡️ Smoke rises from the site of the rocket fall in Rishon Lezion – Tel Aviv pic.twitter.com/ucpTKHCOu0

— Middle East Observer (@ME_Observer_) August 25, 2024