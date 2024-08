Μέση Ανατολή: Στην κόψη του ξυραφιού Ισραήλ, Χαμάς και Χεζμπολάχ – Οι βομβαρδισμοί, το ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις και ο ΟΗΕ

Κλιμάκωση του πολέμου στην Μέση Ανατολή φοβούνται οι αναλυτές, καθώς το Ισραήλ ενεπλάκη σήμερα στην μεγαλύτερη σύγκρουση με την Χεζμπολάχ, τους τελευταίους δέκα μήνες που ανταλλάσσει πυρά μαζί της, ενώ ο πρωθυπουργός του Νετανιάχου τηρεί άκαμπτη στάση απέναντι στην Χαμάς, έχοντας φτάσει να συγκρούεται ακόμα και με τους διαπραγματευτές που έχει στείλει στις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία στην Γάζα. Το αποτέλεσμα είναι η Χαμάς να διαφωνήσει και να αποχωρήσει από το Κάιρο.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επιμένει ότι οι ισραηλινές δυνάμεις δεν πρέπει να αποσυρθούν από τον λεγόμενο Διάδρομο Φιλαδέλφειας στα νότια της Λωρίδας της Γάζας, δήλωσε πρόσωπο με γνώση των συνομιλιών.

Ο διάδρομος της Φιλαδέλφειας, κατά μήκος των συνόρων με την Αίγυπτο, και ο διάδρομος Νετσαρίμ που διασχίζει το μέσο της Λωρίδας της Γάζας, ήταν δύο από τα κύρια σημεία εμπλοκής στις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός στην Γάζα, που υποστηρίζονται από την Αίγυπτο, το Κατάρ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Νετανιάχου έχει επανειλημμένα επιμείνει ότι το Ισραήλ δεν θα εγκαταλείψει τον έλεγχο του διαδρόμου Φιλαδέλφειας, επειδή θέλει να εμποδίσει τη Χαμάς να περάσει λαθραία όπλα και μαχητές από τα σύνορα με την Αίγυπτο. Έχει επίσης πει ότι το Ισραήλ πρέπει να διατηρήσει σημεία ελέγχου στον διάδρομο Νετζάριμ για να εμποδίσει τη μετακίνηση ένοπλων μαχητών της Χαμάς από το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας προς τα βόρεια.

Το πρόσωπο με γνώση των συνομιλιών δήλωσε ότι ο Νετανιάχου συμφώνησε να μετατοπιστεί μια θέση του στρατού στον διάδρομο της Φιλαδέλφειας κατά μερικές εκατοντάδες μέτρα, αλλά οι ισραηλινές δυνάμεις θέλουν να διατηρήσουν τον συνολικό έλεγχο του διαδρόμου, παρά τις πιέσεις μελών της δικής του διαπραγματευτικής ομάδας για περισσότερες παραχωρήσεις.

Η αντιπροσωπεία της Χαμάς αναχώρησε απόψε από το Κάιρο, δήλωσε ο Εζάτ Ρισκ, ένα από τα στελέχη της, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αίγυπτος και το Κατάρ προσπαθούν να πετύχουν μια συμφωνία μεταξύ του Ισραήλ και του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος για εκεχειρία στη Γάζα.

Οι απεσταλμένοι της Χαμάς “συνάντησαν τους Αιγύπτιους και Καταριανούς μεσολαβητές οι οποίοι τους ενημέρωσαν για τα αποτελέσματα των τελευταίων διαπραγματεύσεων”, δήλωσε ο Ρισκ. Η θέση της Χαμάς δεν έχει αλλάξει: Θέλει, όπως επανέλαβε ο Ρισκ, “πλήρη κατάπαυση του πυρός, πλήρη αποχώρηση (των ισραηλινών στρατευμάτων), επιστροφή των εκτοπισμένων, είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας, ανοικοδόμηση και μια συμφωνία ανταλλαγής” μεταξύ Παλαιστινίων κρατουμένων και ομήρων στη Γάζα.

Την ίδια ώρα, υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς, ο Οσάμα Χαμντάν, δήλωσε ότι η οργάνωση εμμένει στην πρόταση της 2ας Ιουλίου για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, απορρίπτει τους νέους ισραηλινούς όρους και αναφέρει ότι οι συνομιλίες για επικείμενη συμφωνία είναι ψευδείς. “Δεν θα δεχθούμε συζητήσεις για αναιρέσεις από αυτά που συμφωνήσαμε στις 2 Ιουλίου ή για νέους όρους”, δήλωσε, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο της οργάνωσης Al-Aqsa.

Εντωμεταξύ σήμερα το Ισραήλ ενεπλάκη σε σφοδρότατη ανταλλαγή πυρών με την Χεζμπολάχ. Οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν πυρά τους τελευταίους 10 μήνες, διεξάγοντας έναν συνοριακό πόλεμο τριβής, αλλά σήμερα η εμπλοκή ξεπέρασε κάθε προηγούμενο.

Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε εκατοντάδες ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά του Ισραήλ νωρίς την Κυριακή, ενώ ο στρατός του Ισραήλ δήλωσε ότι έπληξε τον Λίβανο με περίπου 100 αεροσκάφη για να αποτρέψει μια μεγαλύτερη επίθεση. Σύμφωνα με την εφημερίδα Times of Israel, η Χεζμπολάχ επιχείρησε να πλήξει τα κεντρικά γραφεία της Μοσάντ, κοντά στο Τελ Αβίβ.

Οι πύραυλοι ήταν ορατοί να ταξιδεύουν στον αυγουστιάτικο ουρανό, με σκούρα ίχνη ατμών πίσω τους, καθώς μια σειρήνα αεροπορικής επιδρομής ηχούσε στο Ισραήλ και μια μακρινή έκρηξη φώτιζε τον ορίζοντα, ενώ καπνός υψωνόταν πάνω από σπίτια στο Κιάμ του νότιου Λιβάνου.

Τρεις θάνατοι επιβεβαιώθηκαν στο Λίβανο και κανένας στο Ισραήλ, όπου οι ζημιές φάνηκε να είναι περιορισμένες, καθώς ο Σιδερένιος Θόλος λειτούργησε για ακόμα μία φορά. Η Χεζμπολάχ ανέφερε ότι δεν σχεδίαζε περαιτέρω πλήγματα.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ δήλωσε ότι η χώρα δεν επιδιώκει πόλεμο πλήρους κλίμακας, αλλά ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε: «Αυτό δεν είναι το τέλος της ιστορίας». «Τα προληπτικά πλήγματα σήμερα στον Λίβανο, δεν είναι η τελευταία λέξη του Ισραήλ», είπε χαρακτηριστικά ο Νετανιάχου.

Οποιαδήποτε σημαντική κλιμάκωση των συγκρούσεων, στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο, οι οποίες ξεκίνησαν παράλληλα με τον πόλεμο στη Γάζα, κινδυνεύει να μετατραπεί σε περιφερειακή πυρκαγιά που θα προσελκύσει τον υποστηρικτή της Χεζμπολάχ, το Ιράν, και τον κύριο σύμμαχο του Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι εκτόξευσε 320 ρουκέτες Κατιούσα προς το Ισραήλ και ότι έπληξε 11 στρατιωτικούς στόχους σε αυτό που αποκάλεσε πρώτη φάση των αντιποίνων της για τη δολοφονία του Φουάντ Σουκρ, ενός ανώτερου διοικητή της, τον περασμένο μήνα, από το Ισραήλ.

Ένας αξιωματούχος της Χεζμπολάχ δήλωσε ότι καθυστέρησε τα αντίποινά της για να δώσει την ευκαιρία για τις συνεχιζόμενες συνομιλίες κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και για άλλες “πολιτικές εκτιμήσεις”. Ο αξιωματούχος είπε ότι η ομάδα του είχε υπολογίσει τα πλήγματα που επέφερε στο Ισραήλ, για απάντηση στην δολοφονία του Σούκρ, με τρόπο ώστε η επίθεσή της να μην προκαλέσει έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας με το εβραϊκό κράτος.

Ο ηγέτης του ισλαμιστικού κινήματος Χεζμπολάχ του Λιβάνου Χασάν Νασράλα ανακοίνωσε ότι το κόμμα του στόχευσε βάση των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών του στρατού, 110 χλμ. εντός του ισραηλινού εδάφους και σε απόσταση 1,5 χλμ. από το Τελ Αβίβ, στο πλαίσιο της ευρείας κλίμακας επίθεσης που εξαπέλυσε σήμερα το πρωί εναντίον του Ισραήλ.

Ο “βασικός στόχος της επιχείρησης” ήταν “η βάση του Γκλιλότ, η μεγαλύτερη ισραηλινή βάση υπηρεσιών πληροφοριών του στρατού, 110 χλμ. από τα σύνορα”, δήλωσε ο Χασάν Νασράλα κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του ομιλίας.

