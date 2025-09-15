Ισραήλ: Προανήγγειλε νέα πλήγματα εναντίον της ηγεσίας της Χαμάς, ενώ οι ΗΠΑ ζητούν τον αφοπλισμό της

Την αγαστή συνεργασία ΗΠΑ και Ισραήλ επιβεβαίωσαν ο Αμερικανός ΥΠΕΞ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ο οποίος προανήγγειλε νέα πλήγματα εναντίον της ηγεσίας της Χαμάς. Οι 2 χώρες θα συνεχίσουν να ενεργούν από κοινού για την προστασία τους, δήλωσε σήμερα ο Νετανιάχου σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Η επίσκεψη του Ρούμπιο στο Ισραήλ πραγματοποιείται εν μέσω εντάσεων με φιλικές προς τις ΗΠΑ χώρες στη Μέση Ανατολή με αφορμή το ισραηλινό πλήγμα στο Κατάρ, με στόχο ηγέτες της Χαμάς, καθώς και την επέκταση των εβραϊκών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

“Η επίσκεψη του Ρούμπιο είναι ένα σαφές μήνυμα ότι η Αμερική βρίσκεται στο πλευρό του Ισραήλ απέναντι στην τρομοκρατία”, είπε ο Νετανιάχου.  Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε επίσης ότι δεν αποκλείει νέα πλήγματα με στόχο ηγέτες της Χαμάς “όπου κι αν βρίσκονται”.

Ο Αμερικανός Ρούμπιο ζήτησε τον αφοπλισμό της Χαμάς στη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Νετανιάχου. «Η Χαμάς χρειάζεται να παύσει να υφίσταται ως ένοπλο στοιχείο που μπορεί να απειλήσει την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή», δήλωσε ο Ρούμπιο, που επισκέπτεται την Ιερουσαλήμ μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα από τότε που το Ισραήλ στοχοθέτησε ηγετικά στελέχη της Χαμάς στο Κατάρ.

Ο Ρούμπιο δεσμεύθηκε επίσης ότι η Ουάσινγκτον θα προσφέρει «την ακλόνητη στήριξη» στο Ισραήλ για να πετύχει τους στόχους του στη Λωρίδα της Γάζας.

«Οι κάτοικοι της Γάζας αξίζουν ένα καλύτερο μέλλον, αλλά αυτό το καλύτερο μέλλον θα μπορεί να ξεκινήσει μόλις εξαλειφθεί η Χαμάς», δήλωσε ο Ρούμπιο. «Μπορείτε να στηρίζεστε στην ακλόνητη στήριξή μας και τη δέσμευσή μας να δούμε αυτό να υλοποιείται», δήλωσε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Ουάσινγκτον θα συνεχίσει να επιβάλλει τη μέγιστη πίεση στο Ιράν, που στηρίζει την παλαιστινιακή οργάνωση, μέχρι η Τεχεράνη «να αλλάξει πορεία».

 

 

 

