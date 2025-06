Ισραήλ: Η Πρεσβεία της Κίνας συστήνει στους πολίτες να αποχωρήσουν μέσω χερσαίας οδού προς την Ιορδανία

Η Πρεσβεία της Κίνας στο Ισραήλ εξέδωσε σύσταση προς τους Κινέζους πολίτες που βρίσκονται στη χώρα να την εγκαταλείψουν μέσω της χερσαίας διόδου προς την Ιορδανία, εν μέσω αυξημένων εντάσεων και αβεβαιοτήτων στην περιοχή.

Η κίνηση αυτή καταδεικνύει την ανησυχία για την ασφάλεια των ξένων υπηκόων καθώς οι συγκρούσεις και η πολιτική αστάθεια εντείνονται στη Μέση Ανατολή.

The Chinese embassy urges their citizens to IMMEDIATELY LEAVE israel via land border, preferrably via Jordan!

I was expecting to see some movements from China after the Trump simping for jews. Here we have it. https://t.co/Y4Ywben02K pic.twitter.com/7Tjty02UXV

— Daniel Delgado (@DelgadoLegend) June 17, 2025