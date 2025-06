Ισραήλ: Η Μοσάντ ευχαρίστησε την CIA για «την κοινή δράση και τις επιχειρήσεις που διεξήχθησαν με επιτυχία» στο Ιράν

Ο επικεφαλής της Μοσάντ, της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών εξωτερικού, ο Νταβίντ Μπαρνέα, ευχαρίστησε την Τετάρτη (25/6) τη CIA για «την κοινή δράση και τις επιχειρήσεις που διεξήχθησαν με επιτυχία» στο Ιράν.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο Μπαρνέα, ο οποίος σπάνια μιλά δημοσίως, χαιρέτισε τη συνεργασία μεταξύ της Μοσάντ και της αμερικανικής ομόλογής της.

«Θέλω επίσης να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και την εκτίμησή μου στον κυριότερο εταίρο μας, τη CIA, για την κοινή δράση και τις επιχειρήσεις που διεξήχθησαν με επιτυχία», καθώς και στον διευθυντή της, ο οποίος υποστήριξε τη Μοσάντ στη λήψη σωστών αποφάσεων, αυτές που επέτρεψαν, τελικά, την επιτυχία της επιχείρησης αυτής, δήλωσε.

Mossad Director David Barnea thanks the men and women of the CIA, including @CIADirector Ratcliffe, for the outstanding partnership and support that turned the 12day War with Iran into a resounding victory!

Complete Transcript from Director Barnea’s remarks:

“First, I would… pic.twitter.com/QGNyRPmcms

