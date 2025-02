Ισραήλ: Η Χαμάς παρέδωσε τις σορούς τεσσάρων Ισραηλινών ομήρων στον Ερυθρό Σταυρό – Απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων

Η Χαμάς παρέδωσε στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΕΕΣ) τις σορούς τεσσάρων Ισραηλινών ομήρων, οι οποίοι είχαν απαχθεί κατά την έφοδο της 7ης Οκτωβρίου 2023 και κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας. Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στην πρώτη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με αξιωματούχο των δυνάμεων ασφαλείας του Ισραήλ.

«Τα τέσσερα πτώματα παραδόθηκαν πριν από λίγο στον Ερυθρό Σταυρό από τη Χαμάς», δήλωσε πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP).

BREAKING: Hamas has handed over four bodies to the Red Cross in Gaza, according to Israeli security sources.

Sky’s @AnnaBotting has the latest.

— Sky News (@SkyNews) February 26, 2025