Ισραήλ: Φόβοι για νέες επιθέσεις από τη Χεζμπολάχ – Περιορισμοί στις συγκεντρώσεις

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις εξέδωσαν το Σάββατο νέους περιορισμούς για την περιοχή της Χάιφα και, γενικά, τις βόρειες περιοχές της χώρας, εν αναμονή μιας πιθανής μεγάλης επίθεσης της Χεζμπολάχ.

Νωρίτερα το Σάββατο το Ισραήλ πραγματοποίησε επιθέσεις κατά εκατοντάδων εκτοξευτών ρουκετών της Χεζμπολάχ. Από την Πέμπτη, οι IDF έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον τρία μεγάλα κύματα επιθέσεων, το καθένα από τα οποία κατέστρεψε πάνω από 100 εκτοξευτές πυραύλων.

Οι νέοι περιορισμοί σημαίνουν ότι από τη Χάιφα και προς τα βόρεια, οι συγκεντρώσεις περιορίζονται σε 30 άτομα σε εξωτερικούς χώρους και 300 σε εσωτερικούς χώρους.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αλλαγές νότια της Χάιφα, αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει.

Σε δηλώσεις του ο εκπρόσωπος των IDF, Ντάνιελ Χαγκάρι αρνήθηκε να απαντήσει αν θα γίνει η όχι μια πλήρης εισβολή των IDF στον Λίβανο.

Rear Admiral Daniel Hagari has said the Israeli military have been “extensively striking” Lebanon this evening, after detecting that Hezbollah was “preparing to fire” towards Israel.https://t.co/074cH5YGYi pic.twitter.com/Yp8cHUNhcg

— Sky News (@SkyNews) September 21, 2024