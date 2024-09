Ισραήλ: Έρευνα των IDF μετά το βίντεο με στρατιώτες να σπρώχνουν πτώματα στο κενό από ταράτσα στη Δυτική Όχθη

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκίνησε μια έρευνα, αφότου είδαν το φως της δημοσιότητας βίντεο στα οποία καταγράφονται στρατιώτες να σπρώχνουν στο κενό προφανώς πτώματα από μια ταράτσα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, κατά τη διάρκεια μιας επιδρομής εναντίον Παλαιστινίων μαχητών.

Τα βίντεο, που άρχισαν να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο χθες, δείχνουν τρεις στρατιώτες στη στέγη ενός κτιρίου στην πόλη Καμπατίγια να σέρνουν, να σπρώχνουν, να πετούν και σε μία περίπτωση να κλωτσούν από την ταράτσα σορούς νεκρών ανδρών.

Επιπλέον, πλάνα του AFPTV από αυτήν την επιχείρηση που διεξήχθη χθες στην Καμπατίγια, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, δείχνουν έναν στρατιώτη να κλωτσάει ένα πτώμα μέχρι την άκρη της ταράτσας ενός κτιρίου προτού το ρίξει στο κενό, υπό το βλέμμα τουλάχιστον άλλων δύο στρατιωτών.

🇵🇸IDF INVESTIGATES INCIDENT OF ISRAELI SOLDIERS SHOVING BODIES OFF ROOFTOP

The IDF is investigating after footage emerged of soldiers pushing the bodies of Palestinian gunmen off a rooftop in West Bank, following a clash earlier today.

“This is a serious incident that is not in… pic.twitter.com/H2yBd5zeU2

— AN-94 Reports (@an94reports) September 19, 2024