Ισραήλ: Επιβεβαιώνει τον θάνατο του εκπροσώπου της Χαμάς – Σιωπηλή προς το παρόν η οργάνωση

Ο εκπρόσωπος της Χαμάς Αμπού Ομπέιντα σκοτώθηκε στην επίθεση του Σαββάτου, ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ισραέλ Κατζ, επιβεβαιώνοντας το περιεχόμενο δήλωσης για το ίδιο θέμα που είχε κάνει νωρίτερα ο πρωθυπουργός Νετανιάχου, έχοντας ωστόσο διευκρινίσει ότι η είδηση δεν είχε ακριβώς επαληθευτεί.

Και άλλοι ισραηλινοί αξιωματούχοι είχαν εκφράσει (ανωνύμως) την αισιοδοξία τους για την επιτυχία της επίθεσης, αλλά ο Κατζ είναι ο πρώτος αξιωματούχος που επιβεβαίωσε τον θάνατο του Αμπού Ομπέιντα.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Κατζ γράφει ότι ο, επί σειρά ετών, εκπρόσωπος της οργάνωσης «στάλθηκε να συναντήσει όλα τα εξοντωμένα μέλη του άξονα του κακού από το Ιράν, τη Γάζα, τον Λίβανο και την Υεμένη στον πάτο της κόλασης».

“Σύντομα, καθώς η εκστρατεία πάνω από τη Γάζα εντείνεται”, συνεχίζει ο Κάτζ, “θα συναντήσει πολλούς περισσότερους από τους συνεργάτες του στο έγκλημα εκεί – δολοφόνους και βιαστές της Χαμάς”.

Νωρίτερα την Κυριακή, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε επιβεβαιώσει ότι ο Αμπού Ομπέιντα ήταν στόχος του Ισραήλ, αλλά δήλωσε ότι το αποτέλεσμα του πλήγματος δεν είναι ακόμη σαφές. Η Χαμάς, εναντίον της οποίας πολεμά το Ισραήλ στη Γάζα, δεν έχει προς το παρόν αντιδράσει σε αυτές τις πληροφορίες.

Ανακοίνωση για το ίδιο θέμα εξέδωσε και ο Ισραηλινός στρατός. “Η επιχείρηση διεξήχθη από κοινού από την αίθουσα πολέμου των επιχειρήσεων του Shin Bet, σε συνεργασία με τη Νότια Διοίκηση, και κατέστη δυνατή χάρη στις προηγούμενες πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από την Shin Bet και τις Στρατιωτικές Υπηρεσίες Πληροφοριών, οι οποίες υπέδειξαν το κρησφύγετο όπου βρισκόταν ο τρομοκράτης”, αναφέρει η ανακοίνωση των IDF.

Ο στρατός αναφέρει ότι την τελευταία δεκαετία, ο Αμπού Ομπέιντα “ήταν υπεύθυνος για τον μηχανισμό προπαγάνδας της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς. Σε αυτόν τον ρόλο, επέβλεπε τις επιχειρήσεις εκπροσώπων τύπου σε ταξιαρχίες και τάγματα, συντόνιζε μεταξύ των στοιχείων των πολιτικών μέσων ενημέρωσης και της στρατιωτικής πτέρυγας και ήταν το ανώτερο στέλεχος που καθόριζε την πολιτική προπαγάνδας”.