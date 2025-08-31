Ισραήλ: Επιβεβαιώνει τον θάνατο του εκπροσώπου της Χαμάς – Σιωπηλή προς το παρόν η οργάνωση

Enikos Newsroom

διεθνή

Ισραήλ: Επιβεβαιώνει τον θάνατο του εκπροσώπου της Χαμάς – Σιωπηλή προς το παρόν η οργάνωση

Ο εκπρόσωπος της Χαμάς Αμπού Ομπέιντα σκοτώθηκε στην επίθεση του Σαββάτου, ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ισραέλ Κατζ, επιβεβαιώνοντας το περιεχόμενο δήλωσης για το ίδιο θέμα που είχε κάνει νωρίτερα ο πρωθυπουργός Νετανιάχου, έχοντας ωστόσο διευκρινίσει ότι η είδηση δεν είχε ακριβώς επαληθευτεί.

Και άλλοι ισραηλινοί αξιωματούχοι είχαν εκφράσει (ανωνύμως) την αισιοδοξία τους για την επιτυχία της επίθεσης, αλλά ο Κατζ είναι ο πρώτος αξιωματούχος που επιβεβαίωσε τον θάνατο του Αμπού Ομπέιντα.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Κατζ γράφει ότι ο, επί σειρά ετών, εκπρόσωπος της οργάνωσης «στάλθηκε να συναντήσει όλα τα εξοντωμένα μέλη του άξονα του κακού από το Ιράν, τη Γάζα, τον Λίβανο και την Υεμένη στον πάτο της κόλασης».

“Σύντομα, καθώς η εκστρατεία πάνω από τη Γάζα εντείνεται”, συνεχίζει ο Κάτζ, “θα συναντήσει πολλούς περισσότερους από τους συνεργάτες του στο έγκλημα εκεί – δολοφόνους και βιαστές της Χαμάς”.

Νωρίτερα την Κυριακή, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε επιβεβαιώσει ότι ο Αμπού Ομπέιντα ήταν στόχος του Ισραήλ, αλλά δήλωσε ότι το αποτέλεσμα του πλήγματος δεν είναι ακόμη σαφές. Η Χαμάς, εναντίον της οποίας πολεμά το Ισραήλ στη Γάζα, δεν έχει προς το παρόν αντιδράσει σε αυτές τις πληροφορίες.

Ανακοίνωση για το ίδιο θέμα εξέδωσε και ο Ισραηλινός στρατός.  “Η επιχείρηση διεξήχθη από κοινού από την αίθουσα πολέμου των επιχειρήσεων του Shin Bet, σε συνεργασία με τη Νότια Διοίκηση, και κατέστη δυνατή χάρη στις προηγούμενες πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από την Shin Bet και τις Στρατιωτικές Υπηρεσίες Πληροφοριών, οι οποίες υπέδειξαν το κρησφύγετο όπου βρισκόταν ο τρομοκράτης”, αναφέρει η ανακοίνωση των IDF.

Ο στρατός αναφέρει ότι την τελευταία δεκαετία, ο Αμπού Ομπέιντα “ήταν υπεύθυνος για τον μηχανισμό προπαγάνδας της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς. Σε αυτόν τον ρόλο, επέβλεπε τις επιχειρήσεις εκπροσώπων τύπου σε ταξιαρχίες και τάγματα, συντόνιζε μεταξύ των στοιχείων των πολιτικών μέσων ενημέρωσης και της στρατιωτικής πτέρυγας και ήταν το ανώτερο στέλεχος που καθόριζε την πολιτική προπαγάνδας”.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι σημαίνει για εσάς αν ακούτε ξανά και ξανά το ίδιο τραγούδι; Οι ψυχολόγοι απαντούν

12 πράγματα που ένας οδοντίατρος καταλαβαίνει για εσάς απλώς κοιτώντας το στόμα σας – Δεν αφορούν όλα τη στοματική υγιεινή ...

Προσωπικός Αριθμός: Βήμα- βήμα η διαδικασία για την έκδοσή του έως τις 5 Νοεμβρίου

Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Σημάδια «κόπωσης» στις αγορές της Νότιας Ευρώπης – Η εικόνα στην Ελλάδα και οι προοπτικές

Τεστ IQ: Mπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 20 δευτερόλεπτα;

Χάσατε το iPhone σας μέσα στο σπίτι σας; 6 απλοί τρόποι για να το βρείτε με ευκολία
περισσότερα
16:41 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Βατικανό: Έκκληση για να μπει ένα τέλος στην «πανδημία των όπλων» απηύθυνε ο πάπας Λέων

Ο πάπας Λέων ΙΔ΄, στο Βατικανό,  απηύθυνε σήμερα έκκληση να μπει ένα τέλος στην «πανδημία των ...
16:17 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Κρεμλίνο κατά Ευρώπης: «Εμποδίζει τις προσπάθειες Τραμπ για ειρήνευση στην Ουκρανία»

Το Κρεμλίνο είπε ότι ευρωπαϊκές δυνάμεις παρακωλύουν τις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόν...
15:53 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Νετανιάχου: Επιβεβαίωσε πλήγμα εναντίον του εκπροσώπου Τύπου της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε σήμερα ένα πλήγμα του στρατού εναντ...
14:59 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Συνάντηση Ερντογάν – Σι Τζιπίνγκ στη Σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης – Τι συζήτησαν

Με τον Κινέζο Πρόεδρο, Σι Τζιπίνγκ συναντήθηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της 25ης ...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix