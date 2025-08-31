Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζεις την οδό; Έχεις περάσει σίγουρα από εκεί

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζεις την οδό; Έχεις περάσει σίγουρα από εκεί

Εάν ξεφυλλίσεις ένα άλμπουμ με παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες της Αθήνας θα διαπιστώσεις πως στο πέρασμα των δεκαετιών η πόλη έχει αλλάξει ριζικά.

Το «πρόσωπο» της πρωτεύουσας έχει «μεταμορφωθεί» πολλές φορές και σήμερα σχεδόν τίποτα δεν θυμίζει την Αθήνα του 50′ για παράδειγμα. Ακόμα και οι μεγαλύτερης ηλικίας κάτοικοι ίσως δυσκολευτούν να αναγνωρίσουν την πόλη και τις περιοχές της, αν δουν φωτογραφίες της με άρωμα άλλης εποχής.

Μία τέτοια φωτογραφία είναι και η παρακάτω. Αναγνωρίζεις την οδό στην φωτογραφία; Αν είσαι κάτοικος Αθηνών σίγουρα έχεις περάσει από εκεί.

  • Ιπποκράτους
  • Σταδίου
  • Πατησίων

Η απάντηση στο κουίζ για την παλιά Αθήνα

Στη φωτογραφία (Φωτογράφος: Dmitri Kessel) που έχει τραβηχτεί το 1944 βλέπετε την οδό Ιπποκράτους.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την περιοχή; Είναι από τις πιο γνωστές

Ο δρόμος, που ξεκινάει από την λεωφόρο Αλεξάνδρας και φτάνει στην Πανεπιστημίου, έχει μεγάλη ιστορία και έχει γίνει ακόμα και τραγούδι σε μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη και ερμηνεία της Άλκηστις Πρωτοψάλτη με τίτλο «Οδός Ιπποκράτους».

Την δεκαετία του 1980 τα μουσικά στέκια του κέντρου και τα ρεμπετάδικα είχαν μεταφερθεί στην περιοχή της Νεαπόλης και την πλατεία των Εξαρχείων. Η Σωτηρία Μπέλλου τραγουδούσε στην «Ρεμπέτικη Ιστορία» επί της Ιπποκράτους.

Στο νεοκλασικό κτίριο στην οδό Ιπποκράτους 181 οι θαμώνες μπορούσαν να απολαύσουν αυθεντικές νύχτες με ρεμπέτικο τραγούδι. Ο σκηνοθέτης της τηλεοπτικής σειράς «Το μινόρε της αυγής», Φώτης Μεσθεναίος συνήθιζε μετά τα γυρίσματα να κλείνει τα πρώτα τραπέζια.

