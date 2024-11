Ισραήλ: Εγκρίθηκε η συμφωνία εκεχειρίας με την Χεζμπολάχ – Το διάγγελμα Νετανιάχου

Ενέκρινε την συμφωνία εκεχειρίας με την Χεζμπολάχ το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ, όπως μετέδωσαν το Reuters και το ισραηλινό Κανάλι 12.

Σχεδόν αμέσως μετά άρχισε το διάγγελμα του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ο οποίος δήλωσε ότι μετά την εκεχειρία θα επιστρέψουν στο Βόρειο Ισραήλ όλοι οι κάτοικοι της περιοχής, και ότι ο ισραηλινός στρατός έστειλε την Χεζμπολάχ δεκαετίες πίσω.

«Αν η Χεζμπολάχ σπάσει τη συμφωνία, θα τους χτυπήσουμε», τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός για να καθησυχάσει τις ακροδεξιές ανησυχίες και πρόσθεσε: «Αλλάζουμε το πρόσωπο της Μέσης Ανατολής».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε ότι θα φέρει στην ολομέλεια του υπουργικού συμβουλίου το περίγραμμα της συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός με την Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Όπως εξήγησε η συγκεκριμένη «συμφωνία κατάπαυσης του πυρός σημαίνει τώρα ότι θα επικεντρωθούμε στην ιρανική απειλή».

Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως έγινε γνωστό περίπου στις 21.30 θα κάνει δηλώσεις και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Στο βιντεοσκοπημένο του τηλεοπτικό διάγγελμα, ο Νετανιάχου είπε ότι θα φέρει την προτεινόμενη συμφωνία στο υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ, αλλά η συμφωνία πρέπει επίσης να εγκριθεί από την υπηρεσιακή κυβέρνηση του Λιβάνου, η οποία πρόκειται να τη συζητήσει αύριο (Τετάρτη).

“Ο Λίβανος δεν είναι ο ίδιος”, είπε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ “σκότωσε όλους τους ηγέτες” της Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με τους Financial Times, o Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε ότι έχει εξασφαλίσει “πλήρη κατανόηση” από τις ΗΠΑ ότι το Ισραήλ θα διατηρήσει “πλήρη στρατιωτική ελευθερία δράσης” σε περίπτωση που η Χεζμπολάχ παραβιάσει τη συμφωνία.

“Αν κατασκευάσουν υποδομές δίπλα στα σύνορα, θα τους επιτεθούμε”, είπε.

Η απόφαση του Ισραήλ ήρθε λίγες ώρες μετά την επίθεση που έγινε αργά το βράδυ, κατά την οποία ο στρατός της χώρας ενέτεινε τους βομβαρδισμούς του στο Λίβανο, πλήττοντας, όπως είπε, περισσότερους από 20 στόχους της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό και εκδίδοντας εντολές εκκένωσης για τμήματα του κέντρου της λιβανέζικης πρωτεύουσας.

Οι διπλωμάτες ελπίζουν ότι η συμφωνία θα ανοίξει τον δρόμο για τον τερματισμό ενός από τους πιο αιματηρούς γύρους μαχών στις δεκαετίες της σύγκρουσης μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με τους Financial Times.

Benjamin Netanyahu:

“We will keep full freedom of action in Lebanon. For any violation of the ceasefire conditions by Hezbollah, we will respond with great force.”

pic.twitter.com/FWkbYv9Vst

— Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) November 26, 2024