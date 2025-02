Ισραήλ: Έφτασε ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, για συνομιλίες με την πολιτική ηγεσία

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, έφτασε το βράδυ του Σαββάτου (15/2) στο Ισραήλ, τον πρώτο σταθμό της περιοδείας του στη Μέση Ανατολή, με επόμενους σταθμούς του τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Το αεροσκάφος που μετέφερε τον Αμερικανό ΥΠΕΞ προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν.

🇺🇸🇮🇱Marco Rubio, Secretary of State, has officially landed in Israel. Absolute honor. Welcome.

