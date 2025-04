Ισραήλ: Αναχαίτισε πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη – Σε επιφυλακή ο στρατός

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (23/4) εκτόξευσε αναχαιτιστικό πύραυλο κατά πυραύλου που προερχόταν από την Υεμένη. Η επιτυχία της αναχαίτισης παραμένει υπό αξιολόγηση, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Sirens sounding in northern Israel due to projectile fire from Yemen

Λόγω της επίθεσης, ήχησαν προειδοποιητικές σειρήνες σε αρκετές περιοχές του Ισραήλ, θέτοντας σε συναγερμό τις τοπικές αρχές και τους κατοίκους.

U.S. NAVY shot down a ballistic missle fired from Yemen toward Israel

(via @MarioNawfal)

