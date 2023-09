Ισπανία: Τρεις νεκροί και τρεις αγνοούμενοι ο απολογισμός από τις καταστροφικές πλημμύρες

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τόσοι αγνοούνται, ενώ ένα 10χρονο αγόρι σώθηκε σκαρφαλώνοντας σε ένα δέντρο, καθώς, έπειτα από μήνες ξηρασίας, οι καταρρακτώδεις βροχές που έπεσαν στην Ισπανία πλημμύρισαν δρόμους, συρμούς του μετρό και σιδηροδρομικές γραμμές.

Ελικόπτερα στάλθηκαν για να διασώσουν ανθρώπους που είχαν καταφύγει στις στέγες των σπιτιών τους στο Τολέδο, περίπου 50 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Μαδρίτης. Η βροχή, που άρχισε να πέφτει την Κυριακή, μετέτρεψε τους δρόμους σε ποτάμια λάσπης και παρέσυρε αυτοκίνητα και κάδους απορριμμάτων στη Μαδρίτη, την Καστίλη-Λα Μάντσα, την Καταλονία και τη Βαλένθια. Σε πολλές περιοχές έπεσε χαλάζι.

🇪🇸 | Images from this Sunday, September 3 in Guadamur, Toledo; in Spain. pic.twitter.com/PD4PEMWKZM

— Debbie_banks (@Debbie_banks30) September 4, 2023