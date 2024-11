Ισπανία: Συναγερμός και στην Βαρκελώνη για πλημμύρες – Mε drone ψάχνουν για νεκρούς και αγνοούμενους στην Βαλένθια

Κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης ζήτησε να κηρυχθεί στην Ισπανία, ο επικεφαλής του Λαϊκού Κόμματος, της αντιπολίτευσης, στην Ισπανία, καθώς η κακοκαιρία πλήττει τώρα και την Βαρκελώνη, ενώ χιλιάδες στρατιώτες αναπτύσσονται στις πληγείσες από τις πλημμύρες περιοχές.

Μετά τις αποδοκιμασίες στον πρωθυπουργό και στους βασιλείς, ο επικεφαλής του Λαϊκού Κόμματος της Ισπανίας Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό έκανε έκκληση για κήρυξη κατάστασης εθνικής έκτακτης ανάγκης και τόνισε ότι «οι εκφράσεις βίας» χθες Κυριακή στην περιοχή Παϊπόρτα, εναντίον του βασιλιά Φελίπε, της βασίλισσας Λετίθια, του πρωθυπουργού της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ και του επικεφαλής των τοπικών αρχών στην περιφέρεια Βαλένθια Κάρλος Μαθόν δεν τον εκπροσωπούν και τις έχει απορρίψει.

Σε συνέντευξη Τύπου για τις φονικές πλημμύρες που έπληξαν την Ισπανία, επισήμανε ότι δεν έχει σημασία εάν πρόκειται για το Λαϊκό Κόμμα ή το Σοσιαλιστικό Κόμμα, «σημασία έχει ο ισπανικός λαός και οι συμπατριώτες μας στη Βαλένθια. Δεν θα επικρίνω την κυβέρνηση, αλλά αν αυτό δεν είναι εθνική έκτακτη ανάγκη, τι είναι;», είπε ο Φεϊχό.

Την ίδια ώρα, στη Βαλένθια συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων ενώ η περιοχή βρίσκεται σε πορτοκαλί συναγερμό για νέα καιρικά φαινόμενα. Νωρίτερα το πρωί σφοδρή βροχόπτωση έπληξε τη Βαρκελώνη με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δρόμοι, να υπάρχουν προβλήματα στις πτήσεις ενώ διακόπηκε και η λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου.

Η μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε σήμερα το πρωί προειδοποίηση για τη Βαρκελώνη καθώς θύελλα και έντονη βροχόπτωση έπληξαν τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ισπανίας.

Catalonia’s regional govt warned of “continuous and torrential” rain across the Barcelona metropolitan area and surrounding areas six days after flash floods… pic.twitter.com/4IGr7utwOi

Η διαχειρίστρια εταιρεία των ισπανικών αεροδρομίων Aena ανακοίνωσε σήμερα ότι 50 πτήσεις που επρόκειτο να αναχωρήσουν από το αεροδρόμιο της Βαρκελώνης El Prat ακυρώθηκαν ή θα αντιμετωπίσουν μεγάλες καθυστερήσεις έπειτα από θύελλα που έπληξε την περιοχή.

Η διαχειρίστρια εταιρεία εξέτρεψε σε εναλλακτικά αεροδρόμια 17 πτήσεις που επρόκειτο σήμερα το πρωί να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο El Prat, όπως ανέφερε στον λογαριασμό της στο Χ.

Η λειτουργία των προαστιακών τρένων της Καταλωνίας ανεστάλη, πρόσθεσε σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα X.

Flood in Spain that continued for days, led to the death of 210 people so far

After at least 210 people died in a week in different regions of Spain, including Valencia, floods and heavy rains have reached the city of Barcelona#Valencia #Spain pic.twitter.com/VnAR4lfnzD

